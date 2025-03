Productores de mango critican al ministro Ángelo Manero: "No merecemos que nos represente"

La sobreoferta de mangos fue uno de los principales problemas que enfrentaron los agricultores a inicios de año. En Piura y Lambayeque, se arrojaron toneladas de esta fruta a la Panamericana Norte y se realizaron protestas para demandar soluciones inmediatas al gobierno. No obstante, las respuestas del titular del Ministerio de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, generaron una serie de cuestionamientos.

Su invocación a los productores locales a no sembrar mangos por tres años más fue la demostración de una falta de conocimiento, según indicó Diego Enríquez, representante de este sector en Lambayeque, a Exitosa. En razón a esta desafortunada declaración del ministro Manero, señaló que los agricultores no se sienten representados por él.

"Que me disculpe el ministro porque de repente ha recapacitado, pero fue una cuestión automática que me salió del alma decirle eses calificativo. En primera impresión me dio risa porque dije que no conoce del tema. Nosotros no merecemos que nos represente un tipo de tan escaso conocimiento en su cartera", enfatizó.

Pese a las medidas que adoptó el gobierno regional de Lambayeque para realizar expoferias y algunas iniciativas aisladas de municipios locales, se ha perdido entre el 80% y 85% del volumen de la producción estimado en 1.200 toneladas. Según Enríquez, los gobernantes llegan pocas veces al campo y si lo hacen, es solo para "la foto".

Al cuestionamiento contra las declaraciones de Manero se sumó la Convención Nacional del Agro (Conveagro), que consideró que su propuesta careció de sustento técnico y no fue avalado por datos estadísticos, teniendo en cuenta que el problema de la sobreoferta de mangos se debió a factores climatológicos y una contracción del mercado.

Insuficientes créditos para agricultores

Si bien Agrobanco anunció nuevos programas de refinanciamiento y facilidades con plazos flexibles para los productores de mango de Lambayeque, Enríquez sostuvo que solo se han materializado pequeños créditos a nivel individual y denunció que existe un hostigamiento por parte de Agrobanco para "ver si los agricultores tienen algo de dinero".

Respecto al incremento de la mosca de la fruta que causa daños graves en cultivos de mangos, sostuvo que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) debe atender la problemática con inmediatez, debido a que los productores no están en condiciones de enfrentarla por sus problemas económicos.

"En noviembre, Senasa reactiva el "Programa de la lucha contra la mosca" y se había reducido la presencia de este insecto al mínimo. Pero, inexplicablemente, retiran ese programa en noviembre. Prácticamente, pusieron en riesgo nuestra campaña. Ya se terminó, y ahora los agricultores están esperando la solución del problema de los créditos, tomando en cuenta que la campaña siguiente ya va a empezar", sentenció.