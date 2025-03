Centros comerciales pueden solicitar DNI al momento de pagar: conoce en qué casos se aplica y la razón de esta medida

Algunos comercios en Perú piden el DNI al pagar, pero no siempre es obligatorio. Foto: Composición LR/Andina

En el Perú, es habitual que en supermercados y otros comercios se solicite el número de DNI al momento de pagar. Aunque muchas personas entregan este dato sin dudar, es importante entender cuándo es realmente obligatorio y qué implicaciones tiene compartir esta información.

Según la Sunat, solo en compras superiores a 700 soles es obligatorio proporcionar el DNI, ya que la normativa tributaria exige identificar al comprador con fines fiscales. Descubre en qué otros casos podría pedirse y si es necesario en otro tipo de transacciones.

Centros comerciales pueden pedir DNI al pagar: ¿en qué casos aplica?

Al no existir una normativa que lo exija en todos los casos, muchos comercios solicitan el DNI sin justificación legal. Según Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec, algunas empresas recopilan esta información para analizar los hábitos de compra de sus clientes, lo que les permite ajustar sus estrategias de publicidad y promociones según sus preferencias y capacidad adquisitiva.

No obstante, si la compra es menor a 700 soles y el cliente no necesita un comprobante con fines tributarios, no está en la obligación de proporcionar su DNI. En estos casos, la solicitud del documento podría considerarse innecesaria y prescindible.

¿Es riesgoso entregar mi DNI al comprar en supermercados?

Compartir el número de DNI con cualquier comercio puede representar un riesgo para la seguridad de los datos personales. A diferencia de un correo electrónico o un número de teléfono, el DNI es un identificador permanente e inalterable, lo que lo hace vulnerable a usos indebidos, según advierte Crisólogo Cáceres.

Uno de los peligros más comunes es la venta de bases de datos a terceros, lo que puede derivar en campañas de marketing invasivas e incluso fraudes. En situaciones más graves, esta información podría facilitar delitos como la suplantación de identidad, por lo que es fundamental que los ciudadanos sean precavidos al proporcionar su documento.

¿Debo entregar mi DNI al realizar una compra?

De acuerdo con la normativa vigente, los consumidores no están obligados a presentar su DNI en compras menores a 700 soles, a menos que requieran que la transacción sea considerada para efectos del Impuesto a la Renta. Solo en adquisiciones que superen ese monto, los comercios pueden exigir la identificación del cliente.

¿Qué es el DNI?

El DNI (Documento Nacional de Identidad) es un documento oficial que certifica la identidad de una persona dentro de un país. En muchos países, como España y Argentina, es obligatorio y contiene información personal como el nombre, apellido, fecha de nacimiento, fotografía y número único de identificación.

Además, en algunos casos, el DNI también sirve para realizar trámites administrativos, bancarios y ejercer el derecho al voto. Su equivalente en otros países puede ser la cédula de identidad o el pasaporte.

