Perupetro: 15 postores interesados en adjudicarse los lotes I y VI en Talara

En el marco del proceso de licitación para la adjudicación de los lotes I y VI, que están ubicados en Talara (Piura), Perupetro admitió a 15 postores, entre empresas y consorcios interesados en ganar la buena pro para participar en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en esas zonas.

En el caso del lote I, fueron oficializados Petróleos del Perú - Petroperú S.A.; Consorcio Inexport Servis SAC - Alpha Integral Service EIRL; Consorcio La Ponderosa Energy SAC & Inmobiliaria Las Leyendas S.A.; así como SPT Energy. Además, presentaron sobre y fueron admitidos el Consorcio Upland Oil and Gas y Tetra Limited; las empresas Petrolera Monterrico S.A.; Offshore Exploration and Production; e Inventa Energy Enterprise LLC.

De igual forma, se aceptaron los siguientes postores para el lote VI: Consorcio La Ponderosa Energy SAC junto con Inmobiliaria Chien Mau SA, SPT Energy Group INC, Consorcio Werrus Energy Fund LP junto a Inventa Energy Enterprises LLC; Consorcio Upland Oil and Gas LLC Sucursal del Perú junto a Tetra Energies LTD, Offshore Exploration and Production LLC, Orazul Energy Group II SAC y la empresa Erazo Valencia SAS.

Respecto a la posibilidad de seguir operando los lotes I y VI, que vencen a fines de este año, el presidente de Petroperú Alejandro Narváez ya había manifestado sus intenciones de permanecer en ellos con el objetivo de tener mejores márgenes de ganancia. No obstante, en el caso del lote VI, la petrolera estatal no pudo avanzar con su propuesta con Unna Energía de Aenza ya que se presentaron problemas legales.

“Actualmente tenemos cuatro lotes en nuestro ámbito: I, VI, Z-69 y X. Operamos con privados en el Lote X. Nuestro deseo es mantener estos lotes en el ámbito de Petroperú porque el mejor margen de ganancia lo da sin duda la producción petrolera”, señaló Narváez durante una exposición de los resultados financieros de Petroperú en el 2025.

Perupetro: ¿cuándo se conocerá al ganador de la buena pro?

Según las bases del proceso de licitación a cargo de Perupetro, el ganador de la buena pro será aquella empresa que ofrezca mayores compromisos de inversión para la perforación de pozos de desarrollo y de exploración. En ese sentido, el próximo lunes 24, la Comisión abrirá el paquete N°2 y se conocerá el resultado.

Respecto al lote I, la agencia encargada de promover, suscribir y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos ha dispuesto un programa de 64 reacondicionamiento de pozos, 32 pozos de desarrollo y pozo exploratorio, mientras que para el lote VI, 33 reacondicionamiento de pozos, 71 pozos de desarrollo y otro exploratorio.

Como se recuerda, el lote 1 tiene una producción de 502.000 barriles de petróleo por día y en el caso del Lote VI, Petroperú ha logrado mantener cerca de 2.000 bdp hasta el 2025, año en que finalizará el contrato de licencia de explotación.