El apagón ocurrido el 2 de junio de 2024 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dejó en caos a miles de pasajeros, quienes enfrentaron cancelaciones y retrasos masivos en sus vuelos. Medio año después, las denuncias han aumentado, pero las respuestas de Corpac y su aseguradora no han satisfecho a los usuarios afectados.

Recientemente, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) se pronunció en un que no habrá indemnizaciones para los pasajeros perjudicados. Este anuncio ha generado controversia, ya que muchos consideran que sus derechos como consumidores no han sido respetados y que las soluciones ofrecidas son insuficientes.

Postura de Corpac sobre las indemnizaciones por el apagón en el Aeropuerto Jorge Chávez

En una carta enviada a los pasajeros que presentaron reclamos, Corpac explicó que la ajustadora de seguros Addvalora-W. Moller no activará la póliza de seguros contratada. Según la aseguradora, "no se han configurado reclamaciones válidas bajo las condiciones operativas de la póliza, y ninguna de las importes reclamados es indemnizable". La aseguradora agregó que no existieron daños materiales que justificaran que se active la póliza. Además, tampoco hubo alguna lesión física o personal que justifiquen las demandas, según la institución.

Además, Corpac señaló en su balance anual que dichos reclamos "carecen de claridad en cuanto a los reembolsos". Mencionaron que sus servicios están destinados a aerolíneas y no directamente a los pasajeros, redirigiendo las quejas hacia las compañías de transporte aéreo. Además, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) también destacó la falta de claridad en el proceso de reclamo. Estos comunicados generaron malestar entre los usuarios finales, quienes perdieron vuelos, reservas de hospedaje y oportunidades laborales debido al apagón.

¿Qué sucedió en el Aeropuerto Jorge Chávez?

El apagón, registrado en junio de 2024, se produjo por una falla técnica que dejó sin iluminación la pista de aterrizaje del aeropuerto. Esta interrupción ocasionó la cancelación de las operaciones, afectando a 128 vuelos y a más de 10.000 pasajeros, quienes tuvieron que hacer largas colas y esperas durante horas. Además, se registraron pérdidas económicas significativas para los pasajeros.

Los más perjudicados fueron turistas que no pudieron realizar tours prepagados y viajeros con compromisos laborales que enfrentaron consecuencias en sus actividades. A pesar de la magnitud del incidente, la aseguradora de Corpac argumentó que el apagón no generó daños materiales ni lesiones personales, elementos necesarios para activar la póliza de seguro.

Jaime Delgado defiende a afectados por el apagón

El abogado y defensor de los derechos del consumidor, Jaime Delgado, denunció a través de su cuenta de TikTok el caso de una pasajera perjudicada por el apagón en el Aeropuerto Jorge Chávez. En su declaración, aseguró que su estancia en el avión pasó de 12 a 31 horas, debido a que no les permitieron bajar del avión.

En su declaración ante la demanda, Corpac reiteró que las reclamaciones presentadas no cumplen con las condiciones de la póliza contratada. Además, la afectada indicó que diversas instituciones, como el MTC, Corpac, Ositran e Indecopi, le indicaron que debían dirigirse a otras entidades para resolver su situación. Sin embargo, en cada una recibió la misma respuesta.

Según Delgado, esta ciudadana forma parte de las 1.400 personas que presentaron reclamos ante Corpac por las pérdidas económicas sufridas. Sin embargo, la empresa estatal respondió que no existen bases legales para otorgar compensaciones.