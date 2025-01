Comisión de Trabajo aprobó ampliación de licencia por paternidad a 15 días

La Comisión de Trabajo del Congreso de la República aprobó el 15 de enero la insistencia en la autógrafa de ley observada, que amplía el periodo de licencia por paternidad para los trabajadores del sector público y privado. El dictamen recibió 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, y será presentado ante el pleno para su votación final en marzo, cuando reinicie la legislatura parlamentaria.

La propuesta tiene como objetivo extender la licencia por paternidad de 10 a 15 días calendario, planteando que los 5 días adicionales no sean asumidos por el empleador, sino por EsSalud. A mediados de 2024 el Poder Ejecutivo cuestionó este aspecto, señalando que, al no estar incluida la licencia por paternidad en el ámbito de la seguridad social en salud, no debería ser financiada con los fondos de EsSalud.

Licencia por paternidad: ¿qué dice la nueva propuesta?

Además de extender a 15 días la licencia por paternidad, se detalla que en situaciones especiales, como nacimientos prematuros o partos múltiples, la licencia pueda extenderse a 20 días consecutivos. En casos de enfermedades congénitas terminales, discapacidades graves o complicaciones serias en la madre, la duración de la licencia podría aumentar a 30 días.

¿Cuándo se solicita la licencia por paternidad?

Para acceder a esta licencia, el trabajador debe informar a Recursos Humanos de su empresa sobre la fecha estimada de nacimiento con al menos 15 días de anticipación.

Licencia por paternidad 15 días: ¿qué dicen los expertos?

De acuerdo con Alejandra Dinegro, especialista laboral de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), existen aspectos en la norma que no están claros. Los empleadores podrían ofrecer días como parte de las vacaciones o podrían surgir casos como nacimientos prematuros que podrían extender la licencia por hasta diez días adicionales y estarían obligados a pagarlos.

“A veces, hecha la ley, hecha la trampa”, concluyó Dinegro.