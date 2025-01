El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Emple (MTPE), Daniel Maurate, informó hoy 9 de enero que llevará la propuesta de la Defensoría del Pueblo de reducir la cantidad de feriados en Perú al Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). Y es que las pérdidas diarias pueden llegar a S/ 1.400 millones, de un total aproximado de S/ 3.000 millones del PBI diario, según la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"Estamos evaluando, no hay una decisión hecha. Desde el sector de los empleadores nos han referido que demasiados feriados afectan la productividad, pero es importante también escuchar a los trabajadores”, detalló el ministro.

Recordemos que hace unos días Daniel Maurate declaró que apoyaba la propuesta porque los feriados tienes un impacto negativo en la productividad. En 2024 se acumuló un total de 56, repartidos en 26 feriados para el sector público y 30 días de su período vacacional.

¿Cómo es la productividad en Perú?

En el informe “Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2024”, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó que, en términos absolutos, el país de Panamá lidera la región con la mayor productividad, alcanzando más de US$ 45 por hora trabajada. En el extremo opuesto, Haití presenta la cifra más baja, con solo US$ 3,4 por hora. En este contexto, Perú se encuentra más cerca de Haití, con un valor de US$ 12,55 por hora trabajada.

Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDP) de la CCL, señaló a La República que la productividad está directamente vinculada al valor que un trabajador genera para una empresa. “Si no se trabaja, no se produce”, subrayó, lo que impacta directamente a las mypes, especialmente en las provincias, que enfrentan serias dificultades.

“Las mypes no pueden cubrir ni la remuneración mínima vital, imagínate pedirles que paguen un feriado no trabajado. ¡Menos aún!”, enfatizó Óscar Chávez.

¿Cuáles son los factores que influyen en la productividad?

Sin embargo, Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo, contraargumentó señalando que la mejora de las condiciones laborales y la lucha contra la informalidad son los factores clave que inciden directamente en el cumplimiento de normativas como el pago de feriados y la remuneración justa.

“Un día feriado implica un costo para las empresas, pero también es un derecho del trabajador que debe ser respetado”, explicó Cuadros a este diario.

En ese sentido, afirmó que existen factores mucho más determinantes, como la falta de inversión en una educación de calidad (escolar, superior y técnica), infraestructura productiva, vías de comunicación (puertos y aeropuertos de nivel internacional), innovaciones tecnológicas y el acceso limitado y costoso al financiamiento para las micro y pequeñas empresas (mypes). “Eso es lo que realmente resta competitividad al país”, enfatizó.

Finalmente, señaló que las declaraciones de Daniel Maurate parecen ser una manera de distraer la atención del incremento insuficiente de S/ 105 en la Remuneración Mínima Vital (RMV), ya que no permite a los trabajadores recuperar el 14% de poder adquisitivo perdido en los últimos seis años. Además, duda que el Congreso se anime a derogar feriados dentro de la lógica, “en cierta forma populista”, que viene siguiendo.