Hania Pérez de Cuéllar: “No debería haber temores sobre la ley de fusiones”

Esta semana, el Congreso de la República podría definir el inicio de la aplicación de la denominada ley antimonopolio. En entrevista, la presidenta del Indecopi indica que la norma es necesaria para “evitar que los peruanos seamos víctimas de las concentraciones empresariales, como pasó con las farmacias”.

Estamos próximos a cerrar el año, ¿tendrá el Perú una ley antimonopolio pronto?

Lo que siempre he manifestado es que el Indecopi, más allá de la percepción de la ley o norma, siempre ha buscado, hace más de 15 años, tener esta ley y por diferentes razones se truncaba a mitad del camino, pero ahora ya estamos ad portas de tenerlo.

Es decir, se publicará el reglamento este mes.

Sí. Tenemos una reunión esta semana con el Ministerio de Economía y la SBS para definir aspectos de la reglamentación. La idea, si es que ya no hay más cambios a la ley, es que en marzo del 2021 comience a aplicarse el Control Previo de Fusiones. Por ello debemos terminar otros procesos adicionales.

El Congreso ha cedido para que sea la SBS la que apruebe las fusiones en el sector bancario en contextos de riesgo sistémico, ¿están de acuerdo?

Celebramos que finalmente el Ejecutivo y el Congreso se hayan puesto de acuerdo, aunque han tenido que ceder en algunos puntos. En los casos de riesgo sistémico, el Indecopi no formará parte de la opinión técnica (solo la SBS), pero en situaciones de fusiones bancarias regulares, necesitarán el check del Indecopi como autoridad de competencia.

¿Qué pasará si el Congreso no logra agendar en el pleno de esta semana la votación de la insistencia de la ley de fusiones?

En ese caso, sujeto a confirmación, entraría en vigencia el decreto de urgencia que el Ejecutivo aprobó el 2019, con lo cual regresaríamos a la etapa inicial. Pero no creo que suceda, espero que podamos culminar con este proceso, sobre todo, porque tenemos varias preocupaciones técnicas con respecto al decreto del Ejecutivo. La principal es que planteaba la vigencia de la ley por solo cinco años cuando una de este nivel no debería ser temporal.

Algunos abogados señalan que la ley del Congreso podría generar incertidumbre por las notificaciones voluntarias.

Esta ley no es sui generis, es una ley que existe en todos los países. Somos el único país de Latinoamérica que no tiene una ley de fusiones. No creo que debería haber mayor temor sobre cómo se va a implementar la ley, pues el Indecopi es una institución sumamente sólida técnicamente. Quiero asegurar que no habrá medidas más allá de lo que se disponga en la ley o el reglamento en términos de intervención del Indecopi. No hay que alarmarse ni crear miedos innecesarios.

Apoyo a la reactivación

¿Se está apoyando a la reactivación de las mypes?

Una buena noticia para los emprendedores es que hemos eliminado la tasa para el registro de marcas. La tasa que se solía pagar era del 12,45% de una UIT (S/ 535), pero ahora ha quedado exonerado. Con esta noticia esperamos, a lo largo del 2021, alcanzar los 5 mil registros de marcas colectivas. Esto impactaría a favor de 10 mil familias que están por emprender sus negocios, y así generar alrededor de 25 mil empleos.

¿Cuánto de ahorro significaría para los peruanos?

Esta exoneración de la tasa implica que tampoco se pagará por otros servicios que brinda el Indecopi, como la asesoría a través de la comisión de Signos Distintivos y la publicación del registro de forma electrónica. En ese sentido, estimamos que de llegar a los 5 mil registros, esto represente un ahorro aproximado de S/ 9 millones.

¿Se está priorizando algún sector en especial?

Estamos trabajando en alianza con el Ministerio de la Producción, de Cultura y Turismo, de esta forma creo que nos permitirá llegar a un número mayor de registro. Es un trabajo coordinado en pro de la reactivación.

¿Se está trabajando en otro tipo de apoyo?

En el marco de nuestra comisión de Reactiva mype hemos entregado en la comunidad nativa awajún de Alto Mayo, en Tarapoto, por ejemplo, 30 registros de conocimiento colectivos tradicionales que hemos podido rescatar y proteger, casi todos relacionados a recetas medicinales, de lo contrario, cualquier foráneo podría aprovecharse de este conocimiento.

¿Las comunidades pueden sacar algún provecho de ese registro?

Sí. Si una persona quiere venir a sacarle información a la comunidad para fines comerciales, entonces tiene la obligación de firmar un contrato con los integrantes de la comunidad nativa, donde se compromete a otorgarles el 5% de las ventas generadas por esta fórmula. De esta forma protegemos también los saberes ancestrales. Queremos llegar a más zonas hasta el próximo año.