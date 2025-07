Faltan pocas horas para que se conozca quién será el nuevo administrador de Universitario de Deportes. Después de varias semanas de incertidumbre, hoy jueves 31 se conocerá la decisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Esto ocurre luego de que Jean Ferrari renunciara sorpresivamente a su cargo tras conquistar el título del Torneo Apertura 2025. En total, son seis los candidatos que pasaron una entrevista con el organismo en busca de asumir el cargo.

Uno de ellos es Miguel Ángel Torres, exjugador del club, quien hace apenas unos minutos publicó un sorpresivo video en el que habla sobre su candidatura.

¿Qué dijo Miguel Ángel Torres, candidato a administrador de la 'U'?

"Este camino empezó con la renuncia de la anterior gestión y termina hoy con la decisión de Sunat. Gracias de corazón a todos los que me hicieron llegar su apoyo y también a quienes nos criticaron con dureza, sus ataques solo reforzaron nuestra convicción de que el trabajo serio, profesional y honesto siempre prevalece. No entramos al show ni a la confrontación, este ha sido un proceso técnico, no político. Por eso priorizamos presentar un plan sólido y responsable ante Sunat, sin desinformar ni atacar a nadie", explicó en un primer momento.

Miguel Ángel Torres busca consolidar el crecimiento del club

"Hoy reafirmo lo esencial nuestro proyecto busca consolidar el crecimiento del club, la gestión saliente lidero una fase de rescate y merece reconocimiento, ahora toca construir sobre ese base, proponemos una gestión con 7 pilares claros (..) lamento que algunos profesionales anuncien su renuncia si no se ratifican su equipo. Aplaudo, en cambio, a como Antonio Garcia pye priorizan a Universitario por encima de todo, si somos elegidos mantendremos a los buenos profesionales y mejoraremos la condiciones del plantel y comando técnico", explicó Torres.