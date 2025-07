Desde hace algunos días, Universitario, a través de Álvaro Barco y Jorge Fossati, se mostrado en contra de la programación del partido ante Alianza Lima por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025. Barco, quien es director deportivo del cuadro crema, aseguró que la Liga 1 está incentivando la competencia desleal, ya que la fecha del clásico los perjudica y, por el contrario, favorece a los blanquiazules. Otro de los que se pronunció el tema fue Antonio García Pye, asesor deportivo de los merengues.

En la edición del programa 'Full Deporte' de Ovación del último 30 de julio, el comunicador Eddie Fleischman se comunicó con García Pye. En un momento de la charla, se habló sobre la competencia desleal, término utilizado en reiteradas ocasiones por Álvaro Barco para cuestionar la decisión de la Liga 1 de programar el clásico tres días después del duelo con Palmeiras por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Eddie Fleischman y García Pye discutieron sobre la competencia desleal en el fútbol peruano

El popular 'Colorado' recordó algunos casos en los que la 'U' habría incurrido en este tipo de competencia, como por ejemplo cuando la FPF retrocedió en su decisión de que jueguen sin público ante Sporting Cristal ante la presión de la PNP y una congresista.

"A mí me parece que hablar de competencia desleal engloba no solamente un tema de programación de partidos. Competencia desleal puede ser que un club no pague AFP, incumpla con el pago a sus jugadores y siga compitiendo. Este no es el caso de la 'U', es el caso de otros clubes. Competencia desleal puede ser que un equipo reciba una sanción y se la ratifiquen, pero otro equipo reciba una sanción, reclame, proteste la Policía, una congresista y cambien la sanción", dijo Fleischman.

Tras ello, el directivo quiso responder, pero el comunicador le pidió que le dejara completar su discurso. "Déjame terminar, yo te dejé terminar, por favor", manifestó. "Competencia desleal también puede ser que a un técnico como Bustos los sancionen por un absurdo como ponerse la mano en la oreja, pero a otro DT como Jorge Fossati que hace el gesto de pagar contra Juan Pablo II no lo sancionen. Todo el torneo está viciado con irregularidades", agregó.

El gerente peruano se mostró de acuerdo con parte del argumento de Fleischman, pero aseveró que hay cosas que está mezclando, como lo ocurrido ante Sporting Cristal, algo que ellos consideraban injusto por el tiempo de sanción.

"Estoy de acuerdo en términos generales con lo que mencionas. Pero siento que pones en el mismo saco situaciones para equiparar cuando no son iguales. El tema de la Policía ocurrió que la sanción ocurrió dos días antes de un partido, algo que no había sucedido. Los tiempos son importantes en las sanciones", dijo el exgerente de selecciones de la FPF, quien en septiembre de 2023 regresó a Universitario.

Eddie Fleischman rememoró lo ocurrido con jugador de Melgar antes de jugar contra Universitario

En ese sentido, el presentador de TV recordó cuando Horacio Orzán fue sancionado en Melgar a poco de enfrentar a Universitario y precisó que eso también fue competencia desleal.

"Cuando suspendieron a Orzán un día antes del Melgar vs Universitario también hubo competencia desleal, porque no hubo tiempo de reclamar", sostuvo. Sobre ello, García Pye se mostró de acuerdo y señaló que con ese caso hubo un "error". El directivo reconoció que no se puede castigar a un club o jugador con poco tiempo de anticipación.

"Sí, fue un error, no se puede sancionar así, porque no te da tiempo de nada. Si el reclamo es válido, ya no hay marcha atrás. (...) Estamos apelando al sentido común para que nos programen el día lunes 25 de agosto el clásico", indicó.