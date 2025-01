Universitario vs Junior de Barranquilla se miden en territorio cafetero. Foto: composición GLR.

Universitario vs Junior de Barranquilla se miden en territorio cafetero. Foto: composición GLR.

Universitario de Deportes se enfrenta a Junior de Barranquilla en un emocionante amistoso internacional que marca el inicio de la Serie Colombia 2025. Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde ambos equipos buscarán comenzar el año con una victoria que les dé confianza para los desafíos que se avecinan.

El partido está programado para el martes 14 de enero y será una oportunidad clave para que Universitario, actual bicampeón nacional del fútbol peruano, evalúe a sus nuevos refuerzos, entre los que destacan el argentino Diego Churín y el ecuatoriano Jairo Vélez. Por su parte, Junior, que terminó entre los ocho primeros del campeonato anterior, también busca un debut exitoso en esta nueva serie. Con un ambiente de expectativa, los hinchas de ambos equipos se preparan para disfrutar de un encuentro que promete ser intenso y lleno de emociones. A continuación, te brindamos todos los detalles sobre el horario y cómo ver el partido en vivo.

¿Cuándo y dónde se juega Universitario vs Junior?

El compromiso entre Universitario y Junior está programado para el martes 14 de enero en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un recinto con capacidad para más de 46.692 espectadores. Este estadio será el escenario donde ambos equipos buscarán demostrar su calidad y preparación para la temporada.

Horarios del partido Universitario vs Junior

El encuentro se llevará a cabo a las 6:30 p.m. hora de Perú, y se podrá seguir en diferentes horarios según el país.

Perú: 6.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Uruguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m .

Brasil: 8.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

¿Cómo ver el partido Universitario vs Junior en vivo?

La transmisión del amistoso entre Universitario y Junior podrá seguirse a través de la plataforma Disney Plus, donde se emitirá por la cadena internacional ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Con la emoción a flor de piel, los aficionados de ambos equipos esperan un gran espectáculo en el campo. Universitario y Junior tienen mucho en juego, y este amistoso será una excelente oportunidad para que ambos conjuntos se preparen para los retos que les depara la temporada 2025.

La transmisión de este Universitario vs Junior no estará disponible por TV, sino que correrá por cuenta del servicio de streaming Disney Plus Premium. Este tipo de membresía, el de mayor costo que tiene la plataforma y se puede contratar en territorio peruano a cambio de los siguientes precios, dependiendo del plan que elijas.

¿Cuánto cuesta Disney Plus para ver el Universitario vs Junior?

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

Posible 11 de Universitario vs Junior

Este sería el 11 titular de Universitario para enfrentar a Junior de Barranquilla por la Serie Colombia 2025.