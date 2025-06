Jorge Fossati, entrenador de Universitario de Deportes, respondió las interrogantes de los periodistas sobre los posibles cambios en su equipo. Desde la llegada de Anderson Santamaria, procedente del Santos de Laguna, de la liga mexicana, se esperaba que los cremas realizaran más fichajes para reforzarse en la Liga 1 y Copa Libertadores, pero hasta ahora no se han anunciado más incorporaciones.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El DT charrúa descartó la posibilidad de fichar a un jugador extranjero debido a que tiene las plazas extranjeras cubiertas. “Estamos analizando (el fichaje) de alguno más. No tenemos cupo de extranjeros”, declaró hacia la prensa el ‘Nonno’.

Fossati habla sobre la realidad de Universitario: “No estamos en Real Madrid”

En otro momento, el uruguayo comentó el futuro de Diego Churín. El técnico dejo en claro que el jugador de 35 años continuará en el equipo y dio una curiosa explicación al respecto.

“Me parece que no me entienden o no me expreso bien. Yo dije ‘no tenemos cupo de extranjero’, no tengo el poder de decir ‘tú te vas, tú te quedas, págale a este, págale al otro’, no estamos en el Real Madrid, no nos engañemos, no se puede, a veces se tira cosas al hincha, que lo entrevera”, respondió enfático el estratega.

Fossati destacó además el compromiso que tiene el delantero: “No es por Diego Churín, no digan que Fossati dejó a Diego Churín porque no lo puede sacar, Diego entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro que nos va a dar una buena mano”.

¿Piero Quispe y Luis Ramos llegarán a Universitario?

Aunque Piero Quispe y Luis Ramos son los nombres que han sonado estos días para reforzar a la ‘U’, el DT descartó el fichaje del segundo al aclarar que “fue algo que se manejó, por el momento no hay ninguna chance de traerlo”.

Sobre Quispe, señaló que el hincha de Universitario no debe dejarse engañar, ya que el club hoy en día no es un gigante en lo económico, aunque sí lo es en muchos otros aspectos. No obstante, reiteró que si le gustaría traerlo de vuelta.