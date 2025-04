Yoshimar Yotún y Luis Iberico no han jugado un solo partido oficial este 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

Yoshimar Yotún y Luis Iberico no han jugado un solo partido oficial este 2025. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

El terrible momento que vive Sporting Cristal, a nivel deportivo e institucional, parece no tener cuándo acabar. Tras la salida del DT Guillermo Farré, el club rimense tendrá que afrontar su próximo partido de la Liga 1 con Jorge Soto como entrenador interino, quien tendrá la dura misión de volver a conseguir un triunfo luego de tres derrotas consecutivas.

En medio de este gris panorama, el director deportivo de la institución bajopontina, Gustavo Zevallos, declaró acerca de diversos temas que preocupan a los hinchas, como la elección del nuevo técnico o el regreso de Yoshimar Yotún y Luis Iberico, jugadores que hasta ahora no han podido disputar ningún partido oficial en el 2025 a causa de lesiones.

Zevallos revela tiempo de recuperación para Yotún e Iberico

Sobre el tiempo de recuperación estimado que le resta a cada uno, Zevallos dijo que el delantero aún seguirá de baja por al menos 90 días. "Iberico tiene tres meses más por delante, él tuvo una intervención y no fue un tema sencillo", declaró el directivo en diálogo con RPP.

En cuanto a 'Yoshi', quien lleva casi un año sin jugar, indicó que le queda al menos un mes de para. No obstante, dejó entrever que su disponibilidad tras ese periodo no está 100% garantizada. "Yotún espero que en 30 días esté listo para jugar. Si no juega, para que esté al lado del técnico", agregó.

Sporting Cristal podría liberar jugadores a mitad de año

Zevallos también habló acerca del plantel para el resto de la temporada. Además de sugerir que Sporting Cristal podría aprovechar la ventana de mitad de año para realizar algunos fichajes, también advirtió que se producirían algunas salidas por bajo rendimiento.

"Todos están en constante evaluación y seguramente habrá noticias de jugadores que no van a continuar en el club. Si es necesario que tengamos que desprendernos de algunos, lo vamos a hacer", manifestó el director deportivo.