Más allá de la derrota ante Alianza Lima, que significó su eliminación de la Copa Libertadores 2025, algunos jugadores de Deportes Iquique quedaron muy molestos con el arbitraje al considerar que fueron perjudicados. Edson Puch, por ejemplo, arremetió contra el VAR al reclamar un presunto penal no señalado en el primer tiempo por mano de Pablo Lavandeira.

Poco después de las declaraciones del chileno, la Conmebol liberó en su canal oficial de YouTube los audios del VAR para terminar con la polémica. En la discusión que tuvieron el réferi principal Yael Falcón y el encargado del videoarbitraje, Silvio Trucco, queda claro el criterio empleado para no cobrar la pena máxima.

¿Qué dijo el VAR del supuesto penal de Lavandeira por mano ante Iquique?

En el quinto minuto añadido de la etapa inicial, Guillermo Enrique rechazó un balón enviado a su área, pero Lavandeira se interpuso en la trayectoria del balón. Ante la alerta del VAR por una posible mano, Falcón replicó que no consideraba sancionable la acción. "Nada, viene de un compañero. Imposible sancionarlo", fue su respuesta.

Desde la cabina VAR, luego de analizar la secuencia con mejores ángulos, Trucco le dio la razón al juez de cancha. "Pega en la cadera. Él quiere sacar la mano y el primer impacto es en la cadera. Viene jugada por un compañero. No es sancionable bajo ningún concepto", se escucha en su veredicto.

Otra jugada polémica por la que Conmebol se pronunció con la liberación de los audios VAR fue la caída de Renzo Garcés en área de Iquique por obstrucción de un rival. Aunque en un primer momento el árbitro cobró penal, rectificó su decisión tras revisar las imágenes y dio continuidad al juego.

¿Qué dijo Edson Puch sobre el arbitraje de Alianza Lima vs Deportes Iquique?

Visiblemente enojado, Puch acusó una falta de transparencia de los árbitros en esta llave contra Alianza Lima, tanto en la ida que jugaron en Chile como en el choque de vuelta.

"Lo que no entiendo es por qué a nosotros no nos revisa el VAR las jugadas. En Iquique no nos revisaron bien, ahora de nuevo en el gol, no sabemos el penal que nos hicieron. La verdad que somos un equipo muy humilde y muy trabajador, estas cosas no la necesitamos, necesitamos que sea más transparente", sostuvo el delantero de 38 años.