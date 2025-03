En un emocionante partido lleno de suspenso en los minutos finales, Alianza Lima empató 1-1 con Deportes Iquique en el encuentro de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2025, clasificando así a la fase de grupos. Los blanquiazules aseguraron su lugar a esta instancia del certamen gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida. Kevin Quevedo adelantó en el marcador y en los momentos finales del juego, Misael Dávila igualó el encuentro. Tras el pitazo final, Edson Puch declaró a ras de cancha en Matute y mostró su molestia por el arbitraje.

El delantero chileno reconoció que a Deportes Iquique le cuesta obtener resultados positivos; sin embargo, fue enfático en señalar que no entiende por qué el VAR no revisó las jugadas polémicas que podrían favorecerlos, tanto en la ida como en la vuelta.

Delantero de Deportes Iquique criticó el arbitraje del Alianza Lima vs Deportes Iquique

"Creo que hicimos un partido muy correcto, vinimos de visita. La verdad que nos cuesta demasiado a nosotros poder ganar y lo que no entiendo es por qué a nosotros no nos revisa el VAR las jugadas. En Iquique no nos revisaron bien, ahora de nuevo en el gol, no sabemos el penal que nos hicieron. La verdad que somos un equipo muy humilde y muy trabajador, estas cosas no la necesitamos, necesitamos que sea más transparente", declaró para ESPN Chile.

Luego, al ser consultado sobre la gresca que se originó en los minutos finales del partido, manifestó que son cosas que pueden pasar. Edson Puch remarcó que no considera como fracaso esta eliminación y resaltó el esfuerzo de todos sus compañeros en estas semanas en las que han disputado varios partidos.

"Lo del final son cosas que pasan en el fútbol y no estoy muy contento con el arbitraje. No creo que sea un fracaso, estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo, venimos jugando muchos partidos seguidos y el equipo supo hacerlo bien. Estoy orgulloso del equipo", sentenció.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025?

Este lunes 17 de marzo a las 6.00 p.m. (hora peruana) se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la presente edición de la Libertadores. El evento se realizará en Luque, Paraguay, donde se encuentra la sede de la Conmebol.