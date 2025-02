La clasificación de Alianza Lima a la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 vendrá acompañada de dos grandes desafíos para el club. El primero, enfrentar a un gigante del continente como Boca Juniors, equipo que tradicionalmente siempre asume el papel de favorito para campeonar en este certamen. El segundo será equilibrar su participación internacional con su desempeño a nivel local, dado su ajustado calendario en la Liga 1.

En un lapso de apenas 10 días, el cuadro íntimo tendrá que disputar cuatro cotejos: dos por el Torneo Apertura y dos por la Copa. El desgaste podría ser perjudicial para los blanquiazules, por lo cual el técnico Néstor Gorosito no dudó en manifestar, fiel a su estilo, su incomodidad con el fixture que les designó la organización del campeonato peruano.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la seguidilla de partidos de Alianza Lima?

En la rueda de prensa posterior al triunfo sobre Nacional, 'Pipo' le lanzó una indirecta a la Liga 1. "Sinceramente estamos abocados a disfrutar y mañana veremos (lo) de los próximos partidos. Normalmente, por lo menos en Argentina, a los equipos que entran a la Copa la federación los protege, no los expone", dijo el entrenador en clara referencia a Boca Juniors.

No obstante, el conjunto xeneize también tendrá que lidiar con un apretado calendario de cuatro partidos en 11 días. Además de la llave a ida y vuelta contra el club peruano, los azul y oro tienen programados juegos ante Banfield y Aldosivi por el grupo A de la Liga Profesional Argentina.

Gorosito no le teme a Boca Juniors: "Vamos a querer ganar"

"Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos, en los jugadores que tenemos", indicó Gorosito en otro momento de la conferencia.

"Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar", agregó.

¿Qué partidos jugará Alianza Lima en febrero por Liga 1 y Copa Libertadores?

Estos son los duelos que le restan a Alianza Lima este mes, a nivel local e internacional. Los pupilos de Gorosito tendrán de dos a tres días de descanso entre cada cruce.