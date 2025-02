Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima, se prepara para un reto de alto nivel en la Copa Libertadores. Luego de vencer a Nacional de Paraguay, el equipo ‘íntimo’ enfrentará a Boca Juniors en la fase 2 del torneo, un rival que históricamente ha sido complicado para el técnico argentino. La expectativa sobre este encuentro crece, especialmente porque los antecedentes no favorecen al estratega, quien presenta más derrotas que victorias contra los xeneizes.

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Gorosito dirigió a varios equipos en Argentina y otros países sudamericanos. Sin embargo, cada vez que tuvo que medirse con el cuadro azul y oro, sus resultados han sido, en su mayoría, negativos. A pesar de que sus equipos mostraron buenos momentos de fútbol, la superioridad de Boca en muchas ocasiones fue determinante para inclinar la balanza en su contra.

¿Cómo le fue a Néstor Gorosito frente a Boca Juniors?

Los números de Néstor Gorosito contra Boca Juniors no son alentadores. A lo largo de su carrera, el DT enfrentó en 21 oportunidades al equipo de La Bombonera, con más derrotas que victorias en su historial. En cada duelo, la propuesta táctica de ‘Pipo’ intentó hacerle frente a la jerarquía de Boca, pero el poderío ofensivo y la solidez defensiva de los bonaerenses fueron factores determinantes en su contra.

Uno de los encuentros más recordados fue cuando dirigía a Tigre en el fútbol argentino. En esa ocasión, su equipo mostró una buena versión futbolística, pero terminó cediendo ante la experiencia y calidad del plantel de Boca Juniors. De igual manera, en su paso por Argentinos Juniors y otros clubes, Gorosito tuvo que enfrentar la dificultad de jugar contra un equipo acostumbrado a los desafíos de alto nivel.

En la Copa Libertadores, la historia tampoco ha sido diferente. Cada vez que ha tenido la oportunidad de medirse contra Boca en el certamen continental, Gorosito no logró grandes éxitos. La experiencia de los xeneizes en torneos internacionales siempre ha sido un obstáculo difícil de superar, lo que dejó al técnico con un historial poco favorable.

Conoce el historial de Néstor Gorosito en sus partidos contra Boca Juniors como técnico, que ganó en cinco oportunidades, empató en seis y perdió en 10 ocasiones:

Nueva Chicago 0 vs 2 Boca Juniors (2003)

San Lorenzo 0 vs 1 Boca Juniors (2003)

San Lorenzo 1 vs 0 Boca Juniors (2004)

San Lorenzo 0 vs 3 Boca Juniors (2004)

Lanús 2 vs 2 Boca Juniors (2005)

Lanús 1 vs 1 Boca Juniors (2005)

Rosario Central 1 vs 2 Boca Juniors (2006)

Rosario Central 1 vs 1 Boca Juniors (2007)

Argentinos Jrs. 0 vs 4 Boca Juniors (2008)

Argentinos Jrs. 0 vs 0 Boca Juniors (2008)

River Plate 1 vs 1 Boca Juniors (2009)

Argentinos Jrs. 0 vs 0 Boca Juniors (2011)

Tigre 1 vs 0 Boca Juniors (2013)

Argentinos Jrs. 1 vs 3 Boca Juniors (2015)

San Martín de San Juan 1 vs 2 Boca Juniors (2017)

San Martín de San Juan 2 vs 4 Boca Juniors (2018)

Tigre 2 vs 0 Boca Juniors (2019)

Gimnasia 1 vs 0 Boca Juniors (2021)

Gimnasia 1 vs 2 Boca Juniors (2022)

Colón 2 vs 1 Boca Juniors (2023)

Tigre 0 vs 2 Boca Juniors (2024).

Néstor Gorosito mandó advertencia a Boca Juniors

A pesar de su historial negativo frente a Boca Juniors, Néstor Gorosito no se muestra derrotado antes de tiempo. Luego del triunfo blanquiazul sobre Nacional por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025, el entrenador argentino lanzó una advertencia sobre lo que espera del encuentro y la preparación de su equipo para el desafío.

“Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuerpo o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos”, sostuvo ‘Pipo’.

“Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar”, añadió.