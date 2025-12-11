Terremoto de magnitud 6,7 sacude el norte de Japón, según el USGS: se encendió alerta de tsunami
Un terremoto golpeó la costa de Japón, lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir una alerta de tsunami.
Terremoto en Japón. Foto: Composición LR
Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió Japón, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El epicentro se ubicó a 130 kilómetros al noreste de Kuji, según la publicación oficial de la agencia científica federal. La Agencia Meteorológica del país emitió una alerta de tsunami.
Información en desarrollo