DT de Alianza Lima envía fuerte advertencia a Boca Juniors: "Veremos quién juega mejor"

Alianza Lima venció 3-1 a Nacional Asunción y clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2025 donde espera Boca Juniors. Luego de superar a los tricolores, los dirigidos por Néstor Gorosito se verán las caras con los xeneizes el próximo martes 18 de febrero en Matute y cerrarán la llave el 25 del mismo mes en La Bombonera.

En la previa de este encuentro, el estratega argentino de los blanquiazules aseguró que afrontarán ambos encuentros con la mentalidad de ganar y no de lo que pueda hacer Boca Juniors.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre el Alianza Lima vs Boca Juniors?

"Intentar no, nosotros vamos a querer ganar. No es que queremos intentar. Después veremos si nos da el cuero o no nos da el cuerpo, pero Alianza es un equipo grande de Sudamérica y en la cancha somos 11 contra 11 y tenemos mucha confianza en el plantel que tenemos. En los jugadores que tenemos", empezó declarando Néstor Gorosito.

Luego, el argentino envió una dura 'advertencia' a los xeneizes y aseguró que tratarán de imponer su juego en ambas canchas: "Estamos yendo de menor a mayor y después la realidad nos marcará si nos alcanzó o no, pero jugar de igual a igual tanto allá como acá. Nosotros vamos a jugar para ganar. Después nos superarán o no, veremos, pero nosotros jugamos para ganar y no para ver qué pasa o qué hace Boca. Trataremos de imponer nuestro juego y después veremos quién juega mejor. En fútbol es muy difícil de lo que puede llegar a pasar".

¿Cuándo se jugará el partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors?

El choque de ida entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la fase 2 de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo el próximo martes 18 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva; mientras que el duelo de vuelta será el martes 25 del mismo mes en La Bombonera.

¿A qué hora jugarán Alianza Lima vs Boca Juniors?

Tanto el encuentro de ida como el de vuelta entre Alianza Lima vs Boca Juniors se jugarán a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs Boca Juniors?

La transmisión de los duelos entre Alianza Lima vs Boca Juniors estarán a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus para toda Sudamérica.