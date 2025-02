Desde hace algún tiempo, los hinchas de Alianza Lima viven entusiasmados con la posibilidad de que el club íntimo inicie la construcción de su Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde podrá formar a sus nuevos talentos para futuras incorporaciones al primer equipo y/o venta al extranjero. Sin embargo, pese a que se ha comentado mucho al respecto, dicho anhelo aún está algo lejos de materializarse.

Fernando Cabada, flamante administrador de la institución blanquiazul, aclaró en una reciente entrevista que, por ahora, no se cuenta con un financiamiento aprobado para dar luz verde al proyecto, más allá que desde la directiva comparten el mismo deseo de la hinchada por contar con un CAR.

¿Qué dijo el administrador de Alianza Lima sobre la construcción del CAR?

"El Centro de Alto Rendimiento es nuestro anhelo, nuestro sueño. Es lo que todos los hinchas queremos. Se ha hablado mucho de que ya hay un proyecto financiado, listo y solo para la firma del nuevo gerente. Eso, en verdad, con mucha pena tengo que decir que no es cierto. No sé de dónde ha salido. No hay ningún proyecto aprobado, nunca lo he visto, nunca me he enterado", reveló Cabada para la plataforma Alianza Play.

El nuevo gerente general de Alianza Lima explicó que, por la situación en la que se encuentra el club, no le resulta sencillo conseguir el financiamiento necesario. Ante este escenario, consideró que la solución más factible es delegar la obtención de recursos a un tercero.

"Eso no quiere decir que no estemos buscando alternativas y cómo hacer realidad este anhelo. Sabemos que, dada nuestra situación concursal, no es que podamos pedir financiamiento por varios millones. Estamos buscando dónde y cómo estructurar una operación o encontrar algún tercero que se haga cargo para poder sacar este anhelo adelante", agregó.

¿Qué clubes de la Liga 1 cuentan con centros de alto rendimiento?

Actualmente, los únicos clubes del fútbol peruano que cuentan con un CAR son Universitario de Deportes y FBC Melgar, los cuales marcaron un hito en la infraestructura deportiva del país hace algún tiempo. Asimismo, Sporting Cristal y Cusco FC disponen de instalaciones adaptadas para el entrenamiento de sus jugadores, aunque no las catalogan formalmente como centros de alto rendimiento.

Otros equipos que ya confirmaron sus planes para edificar estos espacios son Cienciano y Deportivo Garcilaso. El Papá, de hecho, inició los trabajos de construcción a mediados de enero, mientras que el Pedacito de Cielo ya adquirió el terreno y reveló los plazos para la ejecución de la obra.