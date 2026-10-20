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Erick Delgado cuestionó a Mano Menezes y exigió convocar a dos futbolistas de Sporting Cristal a la selección peruana: "Estaría viendo otro campeonato"

El exarquero de Sporting Cristal destacó el rendimiento de dos futbolistas del cuadro celeste y consideró que merecen una oportunidad en la selección peruana.

Erick Delgado destacó el presente de dos futbolistas de Sporting Cristal. Foto: L1 Max/Selección peruana/composición LR
Erick Delgado destacó el presente de dos futbolistas de Sporting Cristal. Foto: L1 Max/Selección peruana/composición LR
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Sporting Cristal atraviesa un buen momento en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El rendimiento del cuadro rimense viene haciendo que varios de sus jugadores empiecen a destacar como posibles opciones para la próxima convocatoria de la selección peruana. En ese contexto, Erick Delgado estuvo en el programa L1 Radio y pidió al técnico Mano Menezes considerar a dos futbolistas del conjunto rimense: Luis Iberico y Rafael Lutiger.

El exarquero expresó su postura, resaltando el rendimiento de los jugadores celestes y cuestionó los criterios que se estarían utilizando para conformar las próximas convocatorias de la Bicolor. “Nos falta delantero, necesitamos más. ¿Luis Iberico opción para la selección peruana? A mí no me cabe duda que Maxloren Castro y Luis Iberico… Disculpen, pero Mano Menezes estaría viendo otro campeonato”, manifestó.

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Erick Delgado cuestionó a Mano Menezes y exigió convocar a futbolistas de Sporting Cristal a la selección peruana

Uno de los nombres que más llamó la atención del exarquero fue el de Luis Iberico, quien tuvo una destacada actuación en la victoria de Sporting Cristal por 4-2 frente a Comerciantes Unidos, por la fecha 12 del Torneo Clausura. “Iberico en algún momento, antes de estar lesionado, dio indicio de que podía ser un delantero de provecho”, señaló.

El otro futbolista respaldado por Erick Delgado fue Rafael Lutiger. El defensor viene teniendo continuidad en la zaga celeste y, para el exportero, ha mostrado argumentos para recibir una oportunidad en la selección nacional. “Lutiger sigue estando regular. Son injustos con Lutiger, que también merece una convocatoria mucho más que Alfonso Barco. Y lo digo totalmente sin equivocarme”, sostuvo.

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¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal afrontará su siguiente duelo ante Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre a las 3.15 p. m. (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

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