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Hernán Barcos reveló charla con esposa de Pablo Guede tras pelea con DT de Alianza Lima: "Yo no soy un maleducado"

El delantero de Sporting Cristal contó detalles de la conversación que tuvo con la esposa del entrenador de Alianza Lima tras el tenso enfrentamiento en el estadio Alberto Gallardo.

Hernán Barcos habló sobre lo ocurrido con Pablo Guede. Foto: Liga 1/composición LR
Hernán Barcos habló sobre lo ocurrido con Pablo Guede. Foto: Liga 1/composición LR
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Hernán Barcos continúa dando detalles del tenso enfrentamiento que protagonizó con Pablo Guede después del partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Esta vez, el delantero argentino habló en el programa 'Fútbol como Cancha' y contó cómo fue la conversación que sostuvo con la esposa del entrenador blanquiazul, quien también estuvo presente durante el incidente en el estadio Alberto Gallardo.

El atacante explicó que, después del intercambio de palabras con el estratega argentino, apareció la esposa de Pablo Guede y él decidió aclararle lo sucedido. "La esposa de Pablo Guede apareció de la nada, me acerqué, me presenté y le dije: 'Fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano, eso pasó. Quédese tranquila que yo no soy un maleducado y no le falto el respeto a nadie', y me fui", relató el delantero.

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Hernán Barcos contó cómo comenzó su pelea con Pablo Guede

El 'Pirata' también recordó que el primer encuentro con Pablo Guede ocurrió cuando intentó saludar al entrenador blanquiazul después del encuentro. "Yo lo fui a saludar a Emiliano Papa porque he compartido con él. Luego fui a saludar a Guede y no me da la mano. Le dije que no me conoce y me comienza a insultar. Le dije 'tómate un café conmigo y conóceme'", contó el atacante.

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Además, mencionó que el segundo episodio se produjo cerca de los vestuarios luego de haber finalizado el duelo entre ambos equipos. "Al terminar el partido, salgo y paso por la parte de los vestuarios y saludo uno por uno al staff de Alianza porque les tengo cariño y respeto. De la nada veo que viene Pablo y me dice 'pégame, pégame'. Yo le digo 'qué te voy a pegar. No te hice nada y anda para allá'", relató.

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¿Cuándo es el próximo partido de Sporting Cristal?

El siguiente duelo de Sporting Cristal será ante ADT el próximo sábado 7 de noviembre a la 1.00 p. m. (hora peruana). Este cotejo se llevará a cabo en el estadio Unión Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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