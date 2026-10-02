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Emily Zinger revela que rechazó a Alianza Lima y Universitario para firmar por San Martín: "Me dieron una oportunidad grandiosa"

La voleibolista estadounidense fue uno de los grandes fichajes del equipazo que armó la Universidad San Martín para ganar el título de la Liga Peruana de Vóley.

Emily Zinger jugó por Regatas Lima en la temporada 2024-25. Foto: composición LR/USMP
Emily Zinger jugó por Regatas Lima en la temporada 2024-25. Foto: composición LR/USMP
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La Universidad San Martín es uno de los clubes que mejor se reforzó de cara al inicio de una nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley. Una de las figuras del elenco estudiantil es la opuesta estadounidense Emily Zinger, quien tuvo un recordado paso por el torneo local en el 2025.

A poco de la presentación oficial del equipo comandado por Martín Ambrosini, la voleibolista de 27 años reveló que antes de firmar por la USMP fue contactada por Alianza Lima y Universitario de Deportes.

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Emily Zinger revela que rechazó a Alianza Lima y Universitario

En una reciente entrevista con el programa 'Se Formaron la Parejas', la jugadora confesó que San Martín fue el primer equipo en interesarse por sus servicios. “Yo hablé un poco con Universitario y Alianza, pero San Martín me llamó primero. Me dieron una oportunidad grandiosa y estoy feliz de tomarla”, explicó.

Por otra parte, Emily Zinger se refirió al nivel actual de la Liga Peruana de Vóley y cuál es su máximo objetivo con la camiseta del cuadro de Santa Anita.

“Mi meta más alta es ganar el campeonato y ser la máxima anotadora otra vez. Es muy alta, pero antes debo trazarme metas a las que puedo llegar para tener más probabilidad de alcanzar la meta más alta (…). Es mucho mejor que cuando yo estaba aquí. Hay europeas, americanas en equipos. Ahora no solo se piensa en 4 equipos, hay más competición. Como jugadoras, en mi equipo también, es fuerte la competencia”, agregó.

¿Cuándo es la presentación de San Martín vóley?

La Gala Santa 2026 se llevará a cabo el sábado 10 de octubre a partir de las 5.30 p. m. (hora peruana). San Martín enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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Plantel de la Universidad San Martín

  • DT: Pablo Martín Ambrosini
  • Armadoras: Paola Rivera y Alisson Alarcón.
  • Opuestas: Kari Zumach, Emily Zinger, Yanlis Feliz y Vanessa Delancy.
  • Receptoras: Fernanda Pinto, Brenda Lobatón, Angélica Aquino, Angela Gago y Antonella Tello.
  • Bloqueadoras: Ginna López, María Fernanda López-Torres, Alexandra Machado y Meegan Hart.
  • Líberos: Pamela Cuya Toro, Nicolle Ayala y Cesia Mariño.

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