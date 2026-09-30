Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
EN VIVO

Todo sobre las Elecciones Municipales y Regionales | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Rafa Márquez, DT de México, contrariado tras empate ante Perú: “No estoy contento ni satisfecho”

El nuevo entrenador de la selección mexicana explicó los motivos que tuvo para utilizar jugadores jóvenes "ante un equipo peruano de mucha experiencia" en la fecha FIFA.

Rafa Márquez asumió la dirección de México tras el Mundial 2026. Foto: composición LR/Claro Sports/FPF
Rafa Márquez asumió la dirección de México tras el Mundial 2026. Foto: composición LR/Claro Sports/FPF
Por
google iconLa República en Google

La selección mexicana decidió apostar por un equipo alternativo para medirse frente a Perú en la segunda jornada de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El conjunto azteca no tuvo su mejor presentación y no pasó del empate 1-1 frente a los dirigidos por Mano Menezes.

Al finalizar el partido, el entrenador Rafa Márquez, que todavía no suma victorias desde que asumió la dirección técnica, brindó su análisis sobre el desempeño de sus futbolistas.

Puedes ver

Universitario le pone fin al ciclo de Héctor Cúper: el argentino deja el club en el tramo final del Torneo Clausura

lr.pe

Rafa Márquez tras empate de México ante Perú

"Me quedo con la disposición de los jugadores. Muchos de ellos jugaban por primera vez juntos, quería ver jugadores en este tipo de situaciones. Es parte del proceso ver jóvenes para intentar potenciarlos y saber exactamente qué necesitan para que sigan desarrollándose", manifestó al inicio de su intervención en conferencia de prensa.

El recordado exdefensor del Barcelona indicó que no se encuentra conforme por el resultado obtenido contra la selección peruana.

"Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo… No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando. La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron muy bien", concluyó.

Puedes ver

Ignacio Buse tras compartir con la elite del tenis mundial en la Laver Cup: "Aprendí muchísimo viendo como piensan"

lr.pe

Próximo partido de la selección peruana

La Blanquirroja tendrá algunos días para trasladarse a territorio canadiense y preparar su siguiente amistoso internacional. El combinado nacional se verá las caras frente a Canadá este sábado 3 de octubre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

Luego de este compromiso, los incaicos regresarán a suelo estadounidense para enfrentarse a Colombia en el cierre de su gira internacional.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia EN VIVO HOY, partido amistoso por la Fecha FIFA 2026?

Temblor hoy en Perú, miércoles 30 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Perú - Canadá: fecha, hora y canal confirmado del tercer amistoso de la selección en fecha FIFA

Deportes

¿A qué hora juega Argentina vs Bolivia EN VIVO HOY, partido amistoso por la Fecha FIFA 2026?

Perú - Canadá: fecha, hora y canal confirmado del tercer amistoso de la selección en fecha FIFA

Alianza Lima vs Palestino EN VIVO HOY: dónde ver y a qué hora juegan el amistoso internacional desde Matute

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"