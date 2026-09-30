Rafa Márquez, DT de México, contrariado tras empate ante Perú: “No estoy contento ni satisfecho”

La selección mexicana decidió apostar por un equipo alternativo para medirse frente a Perú en la segunda jornada de la fecha FIFA de setiembre y octubre. El conjunto azteca no tuvo su mejor presentación y no pasó del empate 1-1 frente a los dirigidos por Mano Menezes.

Al finalizar el partido, el entrenador Rafa Márquez, que todavía no suma victorias desde que asumió la dirección técnica, brindó su análisis sobre el desempeño de sus futbolistas.

Rafa Márquez tras empate de México ante Perú

"Me quedo con la disposición de los jugadores. Muchos de ellos jugaban por primera vez juntos, quería ver jugadores en este tipo de situaciones. Es parte del proceso ver jóvenes para intentar potenciarlos y saber exactamente qué necesitan para que sigan desarrollándose", manifestó al inicio de su intervención en conferencia de prensa.

El recordado exdefensor del Barcelona indicó que no se encuentra conforme por el resultado obtenido contra la selección peruana.

"Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo… No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando. La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron muy bien", concluyó.

Próximo partido de la selección peruana

La Blanquirroja tendrá algunos días para trasladarse a territorio canadiense y preparar su siguiente amistoso internacional. El combinado nacional se verá las caras frente a Canadá este sábado 3 de octubre a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

Luego de este compromiso, los incaicos regresarán a suelo estadounidense para enfrentarse a Colombia en el cierre de su gira internacional.