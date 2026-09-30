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¡Con menos cupos para Sudamérica! Cuándo empiezan las Eliminatorias al Mundial 2030 y cómo será el formato

De acuerdo con el reporte de la cadena internacional ESPN, FIFA le notificó a Conmebol el modelo de competición que se aplicará. Selecciones como Perú y Chile parten en desventaja.

La selección peruana buscará volver a un Mundial después de 12 años. Foto: composición LR/FPF/Conmebol
La selección peruana buscará volver a un Mundial después de 12 años. Foto: composición LR/FPF/Conmebol
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Perú tendrá un panorama muy adverso de cara a las próximas Eliminatorias. En las últimas horas se reveló que el sistema de competición será el mismo del Mundial 2026; sin embargo, la novedad es que solo se disputarán 3.5 cupos, pues las selecciones de Argentina, Paraguay y Uruguay ya se encuentran clasificadas por ser coanfitriones de la Copa del Mundo 2030.

Si bien España, Marruecos y Portugal son las sedes oficiales del siguiente Mundial, la FIFA decidió programar partidos inaugurales en los tres países sudamericanos para conmemorar el aniversario del torneo; por ese motivo, se les adjudicó la clasificación directa.

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Formato de las Eliminatorias al Mundial 2030

“El plan de Eliminatorias, el único que van a aprobar, es el siguiente: van a jugar las 10 selecciones, con 3 selecciones ya clasificadas, y se van a disputar 3 plazas y media. Argentina, Paraguay y Uruguay van a jugar las Eliminatorias, sumarán puntos, pero van a jugar por nada”, explicó el periodista Esteban Edul en ESPN Argentina.

De esta manera, los otros siete países restantes, entre los que se encuentra la selección peruana, tendrán que luchar por tres cupos directos y uno para el repechaje internacional. Se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio oficial.

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¿Cuándo empiezan las Eliminatorias al Mundial 2030?

De acuerdo con el citado medio, el certamen clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo empezará a mediados del 2027.

¿Cuántos cupos tiene Conmebol para el Mundial 2030?

Conmebol mantiene sus 6.5 cupos para el Mundial 2030; sin embargo, 3 boletos directos ya se encuentran ocupados por las selecciones de Argentina, Paraguay y Uruguay.

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