Argentina vs Burkina Faso EN VIVO: a qué hora se juega el amistoso previo a la despidad de Lionel Messi

¿Dónde ver Argentina vs Burkina Faso EN VIVO? | El amistoso internacional de fecha FIFA se jugará en el Monumental de Buenos Aires desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). La transmisión del duelo estará a cargo de las señales de TyC Sports y Telefe; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de golear 4-0 a la selección boliviana, el entrenador Lionel Scaloni espera seguir probando jugadores con miras a lo que será el inicio de la era post Messi.

¿A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso el amistoso internacional?

El segundo amistoso de la selección argentina en la fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 4)

¿Qué canal transmitirá el partido Argentina vs Burkina Faso?

El encuentro entre Argentina vs Burkina Faso, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports en suelo albiceleste.

Pronóstico de Argentina vs Burkina Faso

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Argentina sobre el elenco africano.

Betsson: gana Argentina (1,16), empate (4,80), gana Burkina Faso (16,50)

Betano: gana Argentina (1,19), empate (6,80), gana Burkina Faso (15,50)

Bet365: gana Argentina (1,17), empate (6,50), gana Burkina Faso (15,00)

1XBet: gana Argentina (1,15), empate (9,05), gana Burkina Faso (23,00)

Caliente: gana Argentina (1,17), empate (6,80), gana Burkina Faso (16,50)

Doradobet: gana Argentina (1,16), empate (6,33), gana Burkina Faso (15,00).

¿Cuándo es la despedida de Lionel Messi de Argentina?

La despedida de Lionel Messi se encuentra programada para el martes 6 de octubre. La selección argentina se enfrentará a Benin en el último partido de 'Lio' con la camiseta de su país.