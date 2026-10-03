Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Argentina vs Burkina Faso EN VIVO: a qué hora se juega el amistoso previo a la despidad de Lionel Messi

Argentina disputa su último amistoso antes de rendirle los honores a Lionel Messi. Sigue la transmisión del partido Argentina vs Burkina Faso desde el Monumental.

La selección argentina es la vigente subcampeona del mundo. Foto: AFA
La selección argentina es la vigente subcampeona del mundo. Foto: AFA
Por
google iconLa República en Google

¿Dónde ver Argentina vs Burkina Faso EN VIVO? | El amistoso internacional de fecha FIFA se jugará en el Monumental de Buenos Aires desde las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). La transmisión del duelo estará a cargo de las señales de TyC Sports y Telefe; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Luego de golear 4-0 a la selección boliviana, el entrenador Lionel Scaloni espera seguir probando jugadores con miras a lo que será el inicio de la era post Messi.

Puedes ver

Jorge Jesus, DT de Portugal, desafiante tras abandono de Cristiano Ronaldo: "No me arrepiento"

lr.pe

¿A qué hora juega Argentina vs Burkina Faso el amistoso internacional?

El segundo amistoso de la selección argentina en la fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 4)

¿Qué canal transmitirá el partido Argentina vs Burkina Faso?

El encuentro entre Argentina vs Burkina Faso, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports en suelo albiceleste.

Pronóstico de Argentina vs Burkina Faso

Las principales casas de apuestas dan como claro favorito a Argentina sobre el elenco africano.

  • Betsson: gana Argentina (1,16), empate (4,80), gana Burkina Faso (16,50)
  • Betano: gana Argentina (1,19), empate (6,80), gana Burkina Faso (15,50)
  • Bet365: gana Argentina (1,17), empate (6,50), gana Burkina Faso (15,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,15), empate (9,05), gana Burkina Faso (23,00)
  • Caliente: gana Argentina (1,17), empate (6,80), gana Burkina Faso (16,50)
  • Doradobet: gana Argentina (1,16), empate (6,33), gana Burkina Faso (15,00).
Puedes ver

Vozinha lamenta el precio de la fama tras ser el mejor arquero del Mundial: "Elegiría mi vida de antes"

lr.pe

¿Cuándo es la despedida de Lionel Messi de Argentina?

La despedida de Lionel Messi se encuentra programada para el martes 6 de octubre. La selección argentina se enfrentará a Benin en el último partido de 'Lio' con la camiseta de su país.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tu voz podría revelar si envejeces más rápido: científicos crean un “reloj del habla” con IA que estimaría tu edad biológica

La moto eléctrica que suma más de 1 km de autonomía por minuto de carga y tiene batería resistente al agua con GPS: fue presentada en Kenia

Parece un churro, pero es salado y se come con arroz: así es el "gemelo" del dulce popular en Perú que se desayuna en China desde el siglo XII

Deportes

España vs República Checa EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por la Nations League 2026

Perú vs Canadá EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido amistoso de fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Casi 100 mil policías y militares garantizarán la seguridad electoral

Diplomático peruano estuvo en el Congreso de Bolivia durante sesión por arresto de fiscal que investigaba a Cerimedo