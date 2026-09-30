Perú - Canadá: fecha, hora y canal confirmado del tercer amistoso de la selección en fecha FIFA

La selección peruana se reivindicó ante su gente. El equipo comandado por Mano Menezes mostró una considerable mejora en el empate 1-1 contra México, sin embargo, el combinado nacional no puede relajarse, pues en los próximos días tendrá que afrontar su tercer amistoso ante Canadá.

La Bicolor se trasladará hacia suelo canadiense para disputar su siguiente partido. Se espera que la delegación ya pueda contar con el experimentado volante André Carrillo, quien todavía no sumó minutos por lesión.

¿Cuándo juega Perú vs Canadá?

El partido Perú - Canadá se llevará a cabo el sábado 3 de octubre en el Saputo Stadium, recinto ubicado en la ciudad de Montreal (Canadá). Luego de este compromiso, la Blanquirroja jugará su último amistoso contra la selección colombiana.

¿A qué hora juega Perú vs Canadá el amistoso internacional?

El tercer amistoso de la Blanquirroja en la presente fecha FIFA de setiembre y octubre empezará a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmitirá el partido de la selección peruana ante Canadá?

El encuentro entre Perú vs Canadá, que se realizará en el marco de la fecha FIFA, se podrá ver a través de América TV (canal 4) y su plataforma de streaming América tvGO.

Resultados de Perú en la fecha FIFA

La selección peruana todavía no registra triunfos en sus primeros compromisos de la jornada internacional de setiembre y octubre.