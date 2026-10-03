Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce en vivo la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, amistosos internacionales y la Liga Femenina.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 3 de octubre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
La selección peruana afronta su tercer desafío en la fecha FIFA: el equipo de Mano Menezes visitará a la mundialista Canadá. Por otra parte, en la Nations League España e Inglaterra buscan seguir por la senda del triunfo.
Amistosos internacionales HOY
- India vs Brasil
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Spor TV
- Perú vs Canadá
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: América TV
- Argentina vs Burkina Faso
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: TyC Sports, Telefe
- Estados Unidos vs México
- Hora: 9.00 p. m.
- Canal: TUDN, Azteca 7, Canal 5, Telemundo
Partidos de HOY en la Nations League
- Croacia vs Inglaterra
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Suiza vs Eslovenia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- España vs República Checa
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de HOY en la Liga Femenina
- Melgar vs Carlos Mannucci
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: YouTube de Bicolor+