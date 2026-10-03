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Deportes

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce en vivo la programación de este sábado, horarios y canales de TV de todos los partidos de la UEFA Nations League, amistosos internacionales y la Liga Femenina.

Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de octubre. Foto: composición LR/Area Sports Network/AFP
Programación de los partidos de hoy, sábado 3 de octubre. Foto: composición LR/Area Sports Network/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 3 de octubre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana afronta su tercer desafío en la fecha FIFA: el equipo de Mano Menezes visitará a la mundialista Canadá. Por otra parte, en la Nations League España e Inglaterra buscan seguir por la senda del triunfo.

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Amistosos internacionales HOY

  • India vs Brasil
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: Spor TV
  • Perú vs Canadá
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: América TV
  • Argentina vs Burkina Faso
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TyC Sports, Telefe
  • Estados Unidos vs México
  • Hora: 9.00 p. m.
  • Canal: TUDN, Azteca 7, Canal 5, Telemundo

Partidos de HOY en la Nations League

  • Croacia vs Inglaterra
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Suiza vs Eslovenia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • España vs República Checa
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
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Partidos de HOY en la Liga Femenina

  • Melgar vs Carlos Mannucci
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: YouTube de Bicolor+

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