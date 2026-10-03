Partidos de hoy, sábado 3 de octubre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 3 de octubre del 2026 hay jornada deportiva en la fecha FIFA (amistosos internacionales, Nations League). Podrás ver todas las competiciones por señales de L1 Max, ESPN o en servicios de streaming como Disney+ para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana afronta su tercer desafío en la fecha FIFA: el equipo de Mano Menezes visitará a la mundialista Canadá. Por otra parte, en la Nations League España e Inglaterra buscan seguir por la senda del triunfo.

Amistosos internacionales HOY

India vs Brasil

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Spor TV

Perú vs Canadá

Hora: 1.00 p. m.

Canal: América TV

Argentina vs Burkina Faso

Hora: 7.00 p. m.

Canal: TyC Sports, Telefe

Estados Unidos vs México

Hora: 9.00 p. m.

Canal: TUDN, Azteca 7, Canal 5, Telemundo

Partidos de HOY en la Nations League

Croacia vs Inglaterra

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

Suiza vs Eslovenia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

España vs República Checa

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de HOY en la Liga Femenina