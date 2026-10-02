Comisión Disciplinaria abre expediente contra Alianza Lima por incidentes en el clásico ante Universitario

Alianza Lima afronta un nuevo proceso disciplinario luego de los hechos registrados alrededor del clásico ante Universitario de Deportes. La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrió un expediente contra el club blanquiazul por dos situaciones consignadas en el informe oficial y le concedió un plazo de tres días para presentar sus descargos.

Uno de los puntos bajo investigación corresponde al lanzamiento de objetos desde la tribuna Oriente cuando integrantes del plantel y cuerpo técnico de Universitario se dirigían hacia los camerinos tras el encuentro que terminó a favor de la ‘U’ por 2-1.

¿Por qué abren expediente contra Alianza Lima?

El documento que fue publicado por el periodista Kevin Pacheco detalla que, al finalizar el partido, personas ubicadas en la tribuna Oriente arrojaron diversos objetos hacia la delegación visitante.

“Personas que se encontraban en la tribuna oriente lanzaron monedas, botellas de plástico vacías y otras a medio consumir, e inclusive un cargador de celular portátil, no logrando causar daño o lesión alguno”, señala el informe.

El reporte también incorpora un hecho ocurrido antes del clásico. El 12 de septiembre de 2026, durante el ingreso del bus de Universitario al estadio Alejandro Villanueva, algunos hinchas habrían lanzado objetos hacia la zona por donde ingresaba la delegación visitante.

Ante esta situación, según el documento, tuvo que intervenir la Policía Nacional del Perú. El informe agrega que los hechos fueron registrados por personal de medios de la Liga 1 y que dichas imágenes serían remitidas como parte de la documentación del caso.

¿Qué pasó con Rafael López Aliaga en Matute?

El segundo punto que motivó la apertura del expediente está relacionado con una actividad realizada en la previa del clásico. Rafael López Aliaga, candidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana, y Susana Saldaña, candidata a la Municipalidad Distrital de La Victoria, ingresaron al campo de juego.

De acuerdo con el informe, el Oficial de Seguridad de Alianza Lima manifestó inicialmente que la actividad contaba con autorización de la Liga 1. Sin embargo, la revisión posterior de la documentación correspondiente a las activaciones de marketing y comerciales de 2026 no habría encontrado una autorización para dicha actividad.

El documento señala que ambos candidatos ingresaron al terreno de juego “aparentemente en una actividad política”. Al consultar al representante de seguridad del club local, este habría indicado que la activación estaba aprobada por la Liga 1. No obstante, al verificar el formato de activaciones, la Comisión no encontró registrada dicha autorización.

Alianza Lima tiene tres días para presentar sus descargos

A partir de estos hechos, la Comisión Disciplinaria abrió expediente contra Alianza Lima. El club blanquiazul cuenta ahora con un plazo de tres días para presentar sus descargos y exponer su posición frente a las situaciones consignadas en el informe.

La apertura del proceso no implica por sí misma la imposición de una sanción. La Comisión deberá evaluar los descargos y los elementos incorporados al expediente antes de emitir una decisión sobre el caso.