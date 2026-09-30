La selección peruana dejó una muy buena impresión en su segundo amistoso de la fecha FIFA de setiembre y octubre. Más allá del empate 1-1 frente a México, el desarrollo del partido le permitió al entrenador Mano Menezes sacar conclusiones con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Durante su intervención en la conferencia de prensa, el estratega brasileño remarcó la mejora colectiva que se evidenció en comparación con el cotejo frente a Estados Unidos.

Mano Menezes contento tras empate ante México

“Cuando recibimos al grupo, recibimos a jugadores que no estaban en tan alto nivel. La primera semana tuvimos que hacer trabajo de recuperación y la segunda semana fue un trabajo fuerte. El primer partido nos costó eso, estuvimos más lentos y perdiendo el balón… Sabíamos que estaríamos mejor, eso se les dijo a los jugadores, y se vio un equipo mejor tácticamente; a partir de allí, con una mayor fuerza mental y mejor preparado en todos los sentidos”, explicó.

Mano Menezes aprovechó la oportunidad para resaltar el nivel de algunos futbolistas frente a los dirigidos por Rafa Márquez y su proyección con miras a las Eliminatorias.

“Se vio una paridad muy importante en oportunidades, perdimos un poco de pase, pero debemos mejorar y el proceso continúa. Estamos en el segundo partido de la fecha FIFA. Estoy feliz porque encontramos tres jugadores importantes que van a estar en el grupo que jugará las Eliminatorias”, agregó.

Perú jugará en altura las Eliminatorias

El técnico de 64 años señaló la importancia de los jugadores que militan en la Liga 1, pues varios de ellos serán considerados para los duelos que disputen en altura por el certamen clasificatorio.

“Nosotros pensamos en jugar en altura, todos lo saben. Para ello tenemos que encontrar jugadores que jueguen en Perú, porque la adaptación es más fácil que los que juegan en Europa (…). Salgo hoy con una felicidad inmensa por las actuaciones de Huamán, Mora y Magallanes. Eso me deja muy contento”, concluyó.