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"Un equipo peruano de mucha pobreza futbolística": prensa mexicana lapida a Perú tras empate en amistoso

Desde el país azteca calificaron el empate 1-1 ante Perú como un pésimo resultado, a pesar de que el entrenador Rafa Márquez utilizó un equipo alternativo.

La selección mexicana sumó su segundo empate en la fecha FIFA 2026. Foto: composición LR/TV Azteca/Selección Peruana
La selección mexicana sumó su segundo empate en la fecha FIFA 2026. Foto: composición LR/TV Azteca/Selección Peruana
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En territorio mexicano no quedaron nada contentos con el empate 1-1 frente a la selección peruana. Apenas culminó el partido en Nueva Jersey, la prensa del país azteca cuestionó el pobre funcionamiento que tuvieron los dirigidos por Rafa Márquez en su segundo amistoso de la fecha FIFA de setiembre y octubre.

Sin embargo, las críticas no solo fueron para sus representantes. El periodista Gerardo Velázquez de León expresó un duro calificativo sobre el equipo comandado por Mano Menezes.

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Prensa mexicana lapida a Perú tras empate

"Un equipo peruano de mucha pobreza futbolística, pero que encontró, gracias a México, detalles que hicieron daño. Bueno, esto no se consolida de un momento a otro y tiene que seguir trabajando el equipo mexicano en ese aspecto", manifestó en el inicio de su discurso en Azteca Deportes.

El comunicador remarcó que, más allá de utilizar un cuadro alternativo, para México es un mal resultado una igualdad frente a la selección peruana.

"En una gira con cuatro partidos en 15 días es muy pesado repetir cuadros y jugar con los que tienen mejor calidad. Rafael Márquez cambió los 11 en relación a lo que fue el partido con Colombia por esa misma situación (…). Un mal resultado para México porque ante Perú, con las condiciones peruanas futbolísticas de este momento, tendría que superarlo con el equipo B, C o D. Afortunadamente, para el equipo mexicano, no perdieron y encontraron un marcador que termina siendo justo", concluyó.

@aztecadeportes La Selección Mexicana de Márquez tuvo un pobre funcionamiento tras hacer infinidad de cambios y rescató un gris empate con Perú. #MiSeleccionAzteca #LaNuevaEra #SeleccionMexicana #MexicoPeru #TioJerry ♬ sonido original - AztecaDeportes
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Rafa Márquez sobre el empate con Perú

Por su parte, el entrenador Rafa Márquez indicó que no se fue conforme con el rendimiento que mostraron sus dirigidos en el segundo amistoso de fecha FIFA.

"Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo… No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando. La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron muy bien", señaló en conferencia de prensa.

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