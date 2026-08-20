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Cruces 4tos de final Copa Sudamericana 2026: equipos clasificados, fechas y horarios de los partidos

Cienciano del Cusco buscará superar la serie ante Botafogo para poner su nombre entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. Así marchan los cruces tras los primeros resultados.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla. Foto: Conmebol
La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en Barranquilla. Foto: Conmebol
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La Copa Sudamericana ingresa a su etapa final y solo quedan algunos cupos para completar el cuadro de los 4tos de final del certamen. Cienciano del Cusco, que parte con una ventaja de cinco goles, buscará asegurar la serie contra Botafogo y poner su nombre entre los 8 mejores del continente.

Representantes de Argentina, Uruguay y Brasil ya aseguraron su plaza en la siguiente ronda. Para esta edición tendremos un nuevo campeón, pues Lanús quedó eliminado a manos del club peruano en el repechaje.

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Cruces de 4tos de final de la Copa Sudamericana

El único duelo confirmado es entre Boca Juniors y Sao Paulo. La serie entre River Plate e Independiente Santa Fe, que se definirá el miércoles 26 de agosto, permitirá conocer el cuadro completo.

  • Boca Juniors vs Sao Paulo
  • River Plate/Santa Fe vs Olimpia/Vasco da Gama
  • Atlético Mineiro vs Santos/Macará
  • Montevideo City Torque vs Cienciano/Botafogo

Clasificados a 4tos de final de la Copa Sudamericana

Hasta el momento, hay cuatro equipos confirmados en los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

  • Boca Juniors (Argentina)
  • Sao Paulo (Brasil)
  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • Montevideo City Torque (Uruguay)

PUEDES VER: Kiara Montes responde sobre versión de que no jugaría el Campeonato Sudamericano de Vóley con Perú: "Mi compromiso es hasta el final"

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¿Cuándo empiezan los cuartos de final de Copa Sudamericana?

De acuerdo a lo establecido en la programación, los partidos de ida de los 4tos de final se jugarán entre el 8 y el 10 de setiembre, mientras que las revanchas se realizarán entre el 15 y 17 del mismo mes.

¿Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana 2026?

En Perú y América Latina, la transmisión de la fase final de la Copa Sudamericana 2026 estará a cargo de las señales de ESPN y DSports. Asimismo, La República Deportes cubrirá todos los detalles y el minuto a minuto de los encuentros.

¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana se jugará el 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla (Colombia).

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