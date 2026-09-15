Aixa Vigil fue una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/Latina TV/La Cátedra Deportes

Aixa Vigil fue una de las mejores jugadoras de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026. Foto: composición LR/Latina TV/La Cátedra Deportes

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Las jugadoras de la selección peruana arribaron a la capital luego de su participación en el Sudamericano de Vóley 2026. Una de las que más destacó en el certamen continental fue Aixa Vigil, quien mostró un gran nivel ante equipos de la talla de Argentina y Brasil.

Sin embargo, más allá de hablar sobre el desempeño de las Matadoras, en redes sociales comenzó a circular un video del intercambio que tuvo la punta de Universitario de Deportes con el entrenador Antonio Rizola.

Aixa Vigil niega conflicto con Antonio Rizola tras video viral

Durante el tercer set del partido ante Chile, las cámaras de televisión captaron el llamado de atención que le hizo el técnico de la selección peruana de vóley a su dirigida.

Al ser consultada sobre este episodio, Aixa consideró que hay gente que busca dañar la interna del combinado nacional. “La gente que no tiene nada que hacer y se dedica a hablar tonterías. Tratan de romper un grupo que es tan bonito”, manifestó para 'La Cátedra Deportes'.

“El profe habla portugués; entonces, yo le entendí algo y se lo confirmé, pero no lo había entendido. Él me llama la atención, que es normal entre una jugadora y su entrenador, yo no vi nada diferente. Al profe lo aprecio bastante, me ayudó muchísimo, y más con mi lesión esta temporada. Y que la gente haga tanto escándalo por algo que no tiene nada que ver sí me molesta”, explicó.

El lamento de Aixa Vigil por no clasificar al Mundial

Por otra parte, la voleibolista de 24 años reconoció que el grupo tenía la esperanza de obtener alguno de los boletos para el Mundial 2027.

“Tristeza, molestia. Es complicado porque el equipo iba con mucha ilusión para buscar el cupo al Mundial. Las cosas no se dieron como queríamos, pero es parte del crecimiento del grupo”, mencionó.

“Es muy difícil mantener tres en el equipo titular y estar cambiando siempre (...). No es siempre el mismo grupo. El próximo año tendremos suerte si cuatro de las que jugamos ahorita se mantienen en el equipo titular. La gente tiene que darse cuenta de que no tenemos tiempo jugando juntas, y tú para tener un vóley de alto nivel en selección debes tener muchos años”, concluyó.