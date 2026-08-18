El entrenador de la sub-20 de Botafogo dirigirá ante Cienciano por Copa Sudamericana. Foto: AFP

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Botafogo afronta una grave crisis a dos días de enfrentar a Cienciano por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gigante brasileño, que necesita marcar al menos seis goles para remontar la serie en los 90 minutos, anunció la salida de su entrenador a poco del decisivo cotejo.

A través de sus redes sociales, el Fogão decidió poner fin al ciclo del portugués Franclim Carvalho, junto con los demás integrantes de su comando técnico.

Botafogo destituyó a su técnico antes del partido de Sudamericana

“Botafogo informa que Franclim Carvalho ya no es el entrenador del equipo principal de fútbol. La decisión fue comunicada al profesional este martes (18 de agosto). También dejan el club los auxiliares Luís Felipe y Mauro Moderno, el preparador físico Fábio Monteiro y el preparador de porteros Ricardo Matos”, se lee en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la institución carioca confirmó que el estratega de la sub-20 se hará cargo del primer equipo para la revancha de los octavos de final de Copa Sudamericana.

"Rodrigo Bellão, actual entrenador del equipo sub-20, asumirá interinamente el equipo y será el comandante en el próximo compromiso, ante el Cienciano, por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana", precisaron.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Botafogo?

El partido de vuelta entre Cienciano vs Botafogo se jugará el jueves 20 de agosto, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nilton Santos. El ganador de esta serie avanzará a cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que medirá al vencedor del Tigre vs Montevideo City Torque.