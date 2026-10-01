Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.

Alemania, Sporting Cristal y Real Madrid Femenino juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Sporting Cristal/Champions League Femenina/composición LR
Alemania, Sporting Cristal y Real Madrid Femenino juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: UEFA/Sporting Cristal/Champions League Femenina/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Los partidos de este jueves 1 de octubre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones continúan jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.

Este jueves continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Alemania vs Serbia y Dinamarca vs Portugal por la tercera fecha del certamen. En cuanto al fútbol peruano, Sporting Cristal y ADT se enfrentan por el partido de vuelta en las semifinales de la Copa Caliente de la Liga.

Puedes ver

Fabián Bustos es nuevo técnico de Universitario: el argentino vuelve para lograr el tetracampeonato de la Liga 1

lr.pe

Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY

  • Sporting Cristal vs ADT
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV

Partidos de la UEFA Nations League HOY

  • Azerbaiyán vs Liechtenstein
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Alemania vs Serbia
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Dinamarca vs Portugal
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Gales vs Noruega
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Grecia vs Países Bajos
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Irlanda vs Austria
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Israel vs Kosovo
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Malta vs Gibraltar
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Champions League Femenina HOY

  • Austria Viena vs Inter
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Koge vs Servette
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Manchester City vs Real Madrid
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSG vs Leuven
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos de la Copa Kirin HOY

  • Panamá vs Nueva Zelanda
  • Hora: 1.00 a. m.
  • Canal: TVMAX Panamá
  • Japón vs Ecuador
  • Hora: 5.10 a. m.
  • Canal: TC Televisión

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

Temblor hoy en Perú, jueves 1 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Deportes

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

¡Derrota blanquiazul! Alianza Lima cayó 2-1 ante Palestino en amistoso internacional disputado en Matute

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

JEE investiga a canciller Carlos Espá por comentarios favorables a López Aliaga

Fiscalía cita a dos sospechosos del crimen de dirigente comunal