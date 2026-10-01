Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de todos los enfrentamientos en los torneos europeos y campeonatos sudamericanos.
Los partidos de este jueves 1 de octubre incluyen encuentros en los distintos torneos europeos y sudamericanos en una semana donde las selecciones continúan jugando a nivel mundial por los amistosos internacionales de fecha FIFA. Consulta la programación actualizada con los horarios, canales de transmisión y plataformas de streaming para ver fútbol EN VIVO.
Este jueves continúa la UEFA Nations League. Entre los partidos más destacados están los duelos Alemania vs Serbia y Dinamarca vs Portugal por la tercera fecha del certamen. En cuanto al fútbol peruano, Sporting Cristal y ADT se enfrentan por el partido de vuelta en las semifinales de la Copa Caliente de la Liga.
Partidos de la Copa Caliente de la Liga HOY
- Sporting Cristal vs ADT
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV
Partidos de la UEFA Nations League HOY
- Azerbaiyán vs Liechtenstein
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: ESPN
- Alemania vs Serbia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Dinamarca vs Portugal
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Gales vs Noruega
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Grecia vs Países Bajos
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Irlanda vs Austria
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Israel vs Kosovo
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Malta vs Gibraltar
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Champions League Femenina HOY
- Austria Viena vs Inter
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- Koge vs Servette
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: Disney+ Premium
- Manchester City vs Real Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
- PSG vs Leuven
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney+ Premium
Partidos de la Copa Kirin HOY
- Panamá vs Nueva Zelanda
- Hora: 1.00 a. m.
- Canal: TVMAX Panamá
- Japón vs Ecuador
- Hora: 5.10 a. m.
- Canal: TC Televisión