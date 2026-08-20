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Cienciano recibió una buena noticia a pocas horas de enfrentarse a Botafogo por la Copa Sudamericana. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el TAS aceptó el pedido del entrenador Horacio Melgarejo y dictó una medida cautelar que deja suspendida su sanción. De esta manera, el estratega podrá volver a dirigir en el Torneo Clausura de la Liga 1.

Hace algunas semanas, la Comisión Disciplinaria del torneo le impuso un año de suspensión y una multa de 20 UIT por sus declaraciones sobre la Copa de la Liga. En ese momento, el estratega argentino se disculpó por sus dichos y señaló que acudió a los organismos internacionales para levantar el castigo.

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Horacio Melgarejo volverá a dirigir en la Liga 1

El entrenador de Cienciano del Cusco volverá a dirigir en el fútbol peruano mientras espera que el TAS emita una resolución final.

"El TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y ejecutó una medida cautelar a favor del técnico de Cienciano. De esta manera, la sanción que tiene de un año queda suspendida hasta que se emita una decisión definitiva por parte del TAS", manifestó Peralta en el programa 'Modo Fútbol'.

¿Por qué fue suspendido Horacio Melgarejo?

Luego de perder contra ADT en los octavos de final de la Copa de la Liga, Horacio Melgarejo expresó fuertes calificativos sobre la organización del certamen. Sus palabras ocasionaron que la Comisión Disciplinaria adopte medidas.

"Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer. Sinceramente, no tiene sentido, es una competencia espantosa", manifestó ante los medios de comunicación.

Cienciano busca una histórica clasificación ante Botafogo

El conjunto imperial se medirá hoy, jueves 20 de agosto, frente a Botafogo por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Cienciano parte con ventaja en la serie tras ganar 6-1 en la ida.