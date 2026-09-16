Cenaida Uribe logró 3 títulos de la Liga Peruana de Vóley como jefa de equipo de Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Gerson Cuba Channel

Cenaida Uribe logró 3 títulos de la Liga Peruana de Vóley como jefa de equipo de Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Gerson Cuba Channel

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La reciente clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes fue muy comentada desde diversos sectores. Luego de que Gino Vegas, presidente de la FPV, mencionara que la intervención de su entidad fue clave para que las blanquiazules disputen el certamen internacional, Cenaida Uribe desmintió esta versión.

La jefa de equipo de vóley señaló que la institución viene gestionando este tema desde hace varios meses; en ese sentido, indicó que ahora "buscan colgarse".

Cenaida Uribe responde a Gino Vegas

"No nos han ayudado en nada. No ha habido ninguna gestión de la Federación. Al contrario, que se preocupe de su selección. Pero, lo que yo sí te puedo decir es que he hablado con la gente de Osasco y esto lo venimos conversando hace meses, así que ahora no vengan a colgarse de Alianza. Es totalmente falso, eso sí lo puedo aclarar", sostuvo ante los medios de comunicación.

Esta será la segunda ocasión que el elenco victoriano dispute el Mundial de Clubes 2026, pues en la anterior edición logró adjudicarse el quinto lugar.

FPV sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes

Durante una entrevista con Latina, Gino Vegas aseguró que la gestión de la FPV permitió que Alianza Lima obtenga el último cupo al Mundial de Clubes 2026.

"Eso (clasificación) gracias a un trabajo en conjunto de la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley. Tomando como ejemplo que siempre hay un wild card (invitación especial) en el Mundial de Clubes…Sabiendo que la sede era en Brasil, se trabajó para que se le otorgara un cupo más a Sudamérica; en este caso, recayó en Alianza que quedó en tercer puesto en el Sudamericano de Clubes", afirmó el directivo.



