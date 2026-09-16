HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Cenaida Uribe desmiente intervención de la FPV para clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes: "Que se preocupe de su selección"

La jefa de equipo de Alianza Lima se pronunció tras las declaraciones del presidente de la FPV. Uribe descartó algún tipo de gestión de la entidad y señaló que buscan "colgarse del club".

Cenaida Uribe logró 3 títulos de la Liga Peruana de Vóley como jefa de equipo de Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Gerson Cuba Channel
Cenaida Uribe logró 3 títulos de la Liga Peruana de Vóley como jefa de equipo de Alianza Lima. Foto: composición LR/FPV/Gerson Cuba Channel
Escuchar
Resumen
Compartir

La reciente clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes fue muy comentada desde diversos sectores. Luego de que Gino Vegas, presidente de la FPV, mencionara que la intervención de su entidad fue clave para que las blanquiazules disputen el certamen internacional, Cenaida Uribe desmintió esta versión.

La jefa de equipo de vóley señaló que la institución viene gestionando este tema desde hace varios meses; en ese sentido, indicó que ahora "buscan colgarse".

PUEDES VER: Kiara Montes, capitana de la selección peruana de vóley: “Somos pocas las que aspiramos a cosas con nuestro país”

lr.pe

Cenaida Uribe responde a Gino Vegas

"No nos han ayudado en nada. No ha habido ninguna gestión de la Federación. Al contrario, que se preocupe de su selección. Pero, lo que yo sí te puedo decir es que he hablado con la gente de Osasco y esto lo venimos conversando hace meses, así que ahora no vengan a colgarse de Alianza. Es totalmente falso, eso sí lo puedo aclarar", sostuvo ante los medios de comunicación.

Esta será la segunda ocasión que el elenco victoriano dispute el Mundial de Clubes 2026, pues en la anterior edición logró adjudicarse el quinto lugar.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

FPV sobre clasificación de Alianza Lima al Mundial de Clubes

Durante una entrevista con Latina, Gino Vegas aseguró que la gestión de la FPV permitió que Alianza Lima obtenga el último cupo al Mundial de Clubes 2026.

"Eso (clasificación) gracias a un trabajo en conjunto de la Federación Peruana de Vóley y la Confederación Sudamericana de Vóley. Tomando como ejemplo que siempre hay un wild card (invitación especial) en el Mundial de Clubes…Sabiendo que la sede era en Brasil, se trabajó para que se le otorgara un cupo más a Sudamérica; en este caso, recayó en Alianza que quedó en tercer puesto en el Sudamericano de Clubes", afirmó el directivo.


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Alianza Lima - ADT: fecha y hora del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima - ADT: fecha y hora del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Pablo Guede sobre Alejandro Duarte tras blooper ante Universitario: “No me preocupa, se crece de los errores"

Pablo Guede sobre Alejandro Duarte tras blooper ante Universitario: “No me preocupa, se crece de los errores"

LEER MÁS
Alianza Lima responde a Universitario tras denuncia de maltratos en el clásico: "El club ejecutó el protocolo aprobado"

Alianza Lima responde a Universitario tras denuncia de maltratos en el clásico: "El club ejecutó el protocolo aprobado"

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025