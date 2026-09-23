Solo quedan pocos días para conocer quién será reconocido como el mejor jugador de la pasada temporada en la gala del Balón de Oro 2026. En medio del debate presente, Kylian Mbappé se pronunció sobre sus posibilidades de quedarse con el galardón y lo significativo que sería.

La estrella del Real Madrid es uno de los principales candidatos para llevarse el trofeo junto con su compatriota Ousmane Dembélé y el español Lamine Yamal.

Kylian Mbappé quiere dedicarle a África el Balón de Oro

Kylian Mbappé sorprendió al mencionar que, más allá de lo deportivo, adjudicarse el Balón de Oro 2026 será importante para reivindicar sus raíces africanas.

"Siempre he tenido una educación que ha tenido una cultura africana, aunque nací en Francia y todo lo he hecho en Francia. Nunca he cortado el vínculo con mis raíces, mis orígenes", manifestó en diálogo con RFI.

"Cada vez que voy a África siento el amor de la gente y siempre soy muy bien recibido. Espero poder regresar con el Balón de Oro y, de una manera u otra, dedicárselo también a ellos", agregó.

Por otra parte, el futbolista de 27 años fue consultado sobre si se sentiría decepcionado al no ser premiado. "Por supuesto. Creo que un deportista siempre se siente decepcionado cuando no gana. Así que lo que más se vería afectado sería mi espíritu competitivo; pero bueno, ya veremos qué pasa", indicó.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 tendrá lugar en el Teatro London Palladium (Londres) el lunes 26 de octubre. Las actividades empezarán a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana).