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La FIFA podría sancionar a la AFA por exhibir la bandera "Las Malvinas son argentinas" en el Mundial 2026

El incidente ocurrió tras el triunfo de la Albiceleste sobre Inglaterra, lo que generó preocupación debido a las normas que prohíben mensajes políticos en competiciones.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir una sanción disciplinaria tras los festejos de los jugadores por la victoria en semifinales del Mundial 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría recibir una sanción disciplinaria tras los festejos de los jugadores por la victoria en semifinales del Mundial 2026. | Foto: AFP
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría enfrentar una sanción disciplinaria luego de que varios jugadores de la selección exhibieran una bandera con la frase Las Malvinas son argentinas durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El hecho ocurrió sobre el césped tras el pitazo final y quedó bajo la lupa debido a que el reglamento de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico o religioso en sus competiciones.

Aunque el organismo todavía no ha anunciado una decisión oficial, distintos medios internacionales coinciden en que podría abrir un expediente disciplinario para analizar el caso. Las posibles medidas van desde una advertencia hasta una multa económica para la AFA o para los futbolistas involucrados, mientras que una sanción deportiva aparece, por ahora, como un escenario poco probable.

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¿Por qué la FIFA podría sancionar a la AFA?

El Código Disciplinario y las normas de conducta de la FIFA establecen que durante sus torneos no pueden exhibirse pancartas, banderas o cualquier otro elemento con contenido político, ideológico o religioso. Por ello, la Comisión Disciplinaria podría evaluar si el mensaje vulneró esa normativa antes de emitir una resolución.

De acuerdo con reportes periodísticos, las autoridades de seguridad del encuentro ya habían dispuesto, junto con la FIFA, que no se permitiera el ingreso de elementos alusivos a las Islas Malvinas para evitar que el partido adquiriera un componente político.

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¿Qué sanciones contempla el reglamento?

En caso de considerar que existió una infracción, la organización dispone de varias herramientas disciplinarias. Entre ellas figuran advertencias, multas económicas e incluso sanciones individuales para los futbolistas implicados.

No obstante, especialistas consideran que una suspensión deportiva resulta menos probable, ya que este tipo de castigos suele reservarse para infracciones de mayor gravedad o reincidencia. Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado la apertura formal de un procedimiento ni ha comunicado una sanción definitiva.

El antecedente de Xhaka y Shaqiri en el Mundial de Rusia 2018

El caso recuerda lo ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, cuando los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron sus goles frente a Serbia con el gesto del águila bicéfala, símbolo vinculado a Albania y al conflicto con Kosovo.

Tras la denuncia presentada por la Federación Serbia, la FIFA determinó que ambos jugadores habían realizado una manifestación de carácter político y les impuso multas de 10.000 francos suizos, mientras que el capitán Stephan Lichtsteiner recibió una sanción económica de 5.000 francos suizos por repetir el mismo gesto. Ese episodio es considerado uno de los precedentes más relevantes para el caso que ahora involucra a la AFA.

¿Habrá una decisión antes de la final?

Con Argentina concentrada en la final del Mundial 2026 frente a España, todo apunta a que una eventual resolución no llegará antes del partido decisivo.

Diversos reportes indican que, de continuar con la investigación, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podría pronunciarse una vez finalizado el torneo, cuando reúna todos los antecedentes y escuche los descargos correspondientes de la AFA.

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