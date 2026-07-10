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Alianza Lima vs Deportivo Cali: día, hora y canal de TV para ver el amistoso internacional en Matute

El equipo de Pablo Guede buscará llegar en óptimas condiciones al reinicio de la Liga 1 frente a un Deportivo Cali que atraviesa un buen presente futbolístico.

Alianza Lima llega tras buenos resultados en amistosos, mientras Deportivo Cali acumula triunfos en la Copa Colombia.
Alianza Lima llega tras buenos resultados en amistosos, mientras Deportivo Cali acumula triunfos en la Copa Colombia. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima volverá a presentarse ante su hinchada este domingo 12 de julio del 2026 cuando reciba a Deportivo Cali en el estadio Alejandro Villanueva, en un amistoso internacional que servirá como preparación para el inicio del Torneo Clausura 2026. El compromiso reunirá a dos históricos del fútbol sudamericano y tendrá como principal atractivo el regreso de Pedro Gallese a Matute.

El conjunto dirigido por Pablo Guede aprovechará este encuentro para seguir afinando detalles antes del reinicio de la Liga 1, mientras que el elenco colombiano, ahora bajo la conducción de Rafael Dudamel, buscará mantener el nivel mostrado en sus recientes presentaciones. El choque promete un gran marco de público en La Victoria.

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¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali se disputará este domingo 12 de julio del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. El pitazo inicial está programado para las 3.30 p. m. (hora de Perú), en un duelo que permitirá a ambos clubes llegar con ritmo competitivo al reinicio de sus respectivos torneos.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali?

El partido Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO será transmitido por América TV a través de los canales 4 y 704 HD para todo el Perú. Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming mediante la plataforma América tvGO, disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

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¿Cómo llegan Alianza Lima y Deportivo Cali?

Alianza Lima afronta este amistoso luego de disputar varios encuentros de preparación durante la pausa por el Mundial 2026. Los blanquiazules vencieron a Deportivo Moquegua (3-2) y San Martín (4-3), además de igualar en dos ocasiones frente a Melgar, con una ofensiva efectiva liderada por Federico Girotti, Eryc Castillo y Geray Motta.

Por su parte, Deportivo Cali llega motivado tras encadenar buenos resultados en la Copa Colombia. El conjunto dirigido por Rafael Dudamel registra victorias sobre Real Santander, Alianza Valledupar, Boca Juniors de Cali y Atlético Bucaramanga, resultados que reflejan el buen nivel con el que visitará Matute.

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