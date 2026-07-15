Jude Bellingham perdió el control y golpeó a Valentín Barco tras la eliminación de Inglaterra en el Mundial 2026
La tensión vivida durante la semifinal se trasladó al pitazo final, cuando Jude Bellingham agredió a Valentín Barco en medio de los festejos argentinos por el pase a la final.
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La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 estuvo acompañada por un polémico episodio una vez concluido el encuentro. Tras la derrota por 2-1 ante la Albiceleste, Jude Bellingham protagonizó un incidente con Valentín Barco, a quien golpeó cuando los futbolistas argentinos ya celebraban el pase al partido decisivo.
El mediocampista inglés descargó su frustración luego de la remontada del equipo de Lionel Scaloni en Atlanta. La acción quedó registrada por las cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
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Jude Bellingham golpeó a Valentín Barco
Apenas el árbitro estadounidense Ismail Elfath decretó el final del encuentro, los jugadores argentinos ingresaron al campo para celebrar la clasificación. En ese momento, Bellingham se acercó a Valentín Barco y le propinó un golpe con la mano abierta en la nuca.
El exfutbolista de Boca Juniors reaccionó de inmediato al contacto, mientras Nicolás Paz intervino rápidamente para evitar que el altercado escalara y terminara involucrando a más jugadores de ambos equipos.
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Argentina remontó y jugará la final del Mundial 2026
En el aspecto deportivo, Inglaterra tomó la ventaja a los 54 minutos gracias a un gol de Anthony Gordon, obligando a Argentina a buscar la remontada en el tramo final del partido.
La reacción de la Albiceleste llegó a los 85 minutos con un potente remate de Enzo Fernández, tras una asistencia de Lionel Messi. Cuando el encuentro parecía encaminado al alargue, Lautaro Martínez apareció a los 91 minutos para marcar el 2-1 definitivo y desatar la euforia argentina.
Con esta victoria, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni eliminó a Inglaterra y avanzó a la definición del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca de defender el título conquistado en Qatar 2022.