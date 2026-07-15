Thomas Tuchel asume la responsabilidad por la eliminación de Inglaterra ante Argentina en el Mundial 2026: "No me arrepiento de nada"

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se pronunció tras la eliminación de su equipo ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026, donde perdió 2-1. | Foto: FIFA

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, se pronunció tras la eliminación de su equipo ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026, donde perdió 2-1. | Foto: FIFA

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dio la cara tras la dolorosa eliminación de su equipo frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El técnico alemán reconoció que las modificaciones tácticas terminaron favoreciendo la remontada de la Albiceleste, aunque dejó claro que no se arrepiente de las decisiones que tomó durante el encuentro disputado en Atlanta.

Inglaterra cayó 2-1 luego de haber estado en ventaja hasta los minutos finales. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez consumaron la remontada argentina y sellaron el pase del equipo de Lionel Scaloni a la gran final del torneo.

Tuchel defendió sus decisiones tácticas

Tras el partido, el entrenador explicó que su intención era proteger a un equipo que comenzaba a sufrir físicamente y que había perdido el control de la posesión.

"No me arrepiento de nada. El equipo lo dio todo y estuvimos muy, muy cerca. Creo que merecíamos ir ganando uno a cero. Jugamos uno de nuestros mejores partidos, tal vez el mejor dadas las circunstancias. El equipo estuvo de diez. No pudimos cerrarlo", afirmó Tuchel en declaraciones a la FIFA.

El técnico reconoció que, después del gol de Anthony Gordon, Inglaterra cambió por completo su postura en el campo y terminó cediendo demasiado terreno a Argentina.

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Inglaterra se volvió demasiado pasiva

Tuchel admitió que el equipo perdió intensidad tras ponerse en ventaja y permitió que la Albiceleste creciera en el partido.

"Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar; concedimos muchas ocasiones y no pudimos revertir la posesión del balón. A partir de ahí, nos limitamos a conceder muchísimos centros, ocasiones y tiros. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel tras nuestro gol", explicó el entrenador.

Con el 1-0 a favor, Inglaterra dejó de presionar alto y el seleccionador introdujo varios cambios defensivos para intentar asegurar el resultado.

El paso a una línea de cinco defensores

El estratega alemán justificó el cambio de sistema y detalló que la decisión respondió al dominio aéreo que estaba ejerciendo Argentina en el tramo final del encuentro.

"Solo intentábamos ayudar a los jugadores. Concedimos un gol enseguida. Decidimos pasar a una línea de cinco atrás porque las líneas estaban demasiado separadas. Ellos ganaban todos los balones de cabeza, no paraban de colgar centros una y otra vez", sostuvo.

Pese a defender su planteamiento, Tuchel no evitó asumir la responsabilidad por el desenlace del partido.

"Por supuesto la responsabilidad es del entrenador. Si las cosas no salen bien, es fácil decir que fue un error", reconoció.

Tuchel destacó el esfuerzo del plantel inglés

Finalmente, el seleccionador valoró el recorrido de Inglaterra en el Mundial 2026 y elogió el compromiso mostrado por sus futbolistas a lo largo del torneo.

"El grupo hizo muchísimos kilómetros, viajó mucho, jugó en altura, con diez hombres, con calor. Hicimos un gran torneo", concluyó.

Con esta derrota, Inglaterra se despidió del sueño mundialista y ahora deberá disputar el partido por el tercer puesto, mientras que Argentina enfrentará a España en la final del certamen.