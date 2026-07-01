Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Noche amarga. Ecuador puso fin a su participación en el Mundial 2026 luego de caer 2-0 ante México en los dieciseiavos de final. Tras el pitazo final, Sebastián Beccacece analizó la derrota en conferencia de prensa y confirmó que su etapa como entrenador de la ‘Tri’ llegó a su fin.

El estratega argentino confesó que aspiraba a llevar a la selección mucho más lejos en el torneo internacional. Sin embargo, reconoció que su ciclo acabó tras consumarse la eliminación.

"Mi contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial y hoy finalizó el Mundial. Nosotros queríamos más, queríamos hacer un mejor Mundial. Estuvimos a un partido de pasar otra vez y no lo pudimos hacer. Corresponde hoy retirarnos de un lugar que realmente queremos mucho. […] Hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa", expresó.

Beccacece hace un balance de su ciclo en Ecuador

El también ex DT de Defensa y Justicia destacó el compromiso mostrado por el plantel durante los dos años y medio que estuvo al frente de Ecuador y aseguró que deja una buena base para el futuro de la selección.

"Nosotros lo que dejamos es lo que pasó acá en el vestuario y un camino de dos años y medio trabajando sin parar, con mucha honestidad, con muchos debutantes en el Mundial y en la selección. Con grandes resultados en la clasificatoria y creo que hicimos una fase increíble", sostuvo.

Finalmente, Beccacece lamentó el rendimiento mostrado por sus dirigidos durante la primera mitad del encuentro frente a México, aunque destacó el compromiso del plantel a lo largo del proceso en el Mundial.

"Creo que el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que ha sido el proceso. Eso hace que hoy nos tenga esta tristeza, pero también con la alegría de que realmente tenemos un grupo de futbolistas que se han comprometido", concluyó.