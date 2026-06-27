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Portugal - Croacia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentarán en el estadio BMO Field en un partidazo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Portugal y Croacia se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Portugal y Croacia se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Se vienen completando las llaves para los 16avos de final en el Mundial 2026. Portugal clasificó como segundo en el Grupo K y enfrentará a Croacia, selección que también quedó segunda el Grupo L. Este partido se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio y arrancará a las 6.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio BMO Field, ubicado en Toronto, Canadá.

La selección capitaneada por Cristiano Ronaldo tiene el objetivo de llevarse el torneo, título que le falta al goleador luso. En el Mundial anterior llegó hasta cuartos de final, siendo eliminado por Marruecos. Por el lado de Croacia, llegó hasta semifinales donde fue derrotada por Argentina, pero culminó la competencia en el tercer puesto.

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¿Cuándo juega Portugal vs Croacia?

El partido Portugal vs Croacia se llevará a cabo el jueves 2 de julio en el Estadio BMO Field (Toronto, Canadá).

¿A qué hora juega Portugal vs Croacia?

Este duelo, por los 16avos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 5.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 8.00 p. m.
  • España: 1.00 a. m. (viernes 3/07)

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¿En qué canal ver Portugal vs Croacia?

El partido entre Portugal y Croacia se podrá seguir a través de DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

Pronósticos para Portugal vs Croacia

Las principales casas de apuestas dan como ligero favorito a Portugal sobre Croacia.

  • Betano: gana Portugal (2,27), empate (3,10), gana Marruecos (3,45)
  • Bet365: gana Portugal (2,25), empate (3,10), gana Marruecos (3,50)
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