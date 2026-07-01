Bélgica vs Senegal EN VIVO: hora y canal del partido por los 16avos de final del Mundial 2026
Ambas selecciones chocan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 tras cerrar la fase de grupos con goleadas contundentes y la ilusión de seguir haciendo historia.
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Bélgica vs Senegal EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un atractivo duelo que se disputará en Seattle. El compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú y 14:00 en México.
Ambas selecciones llegan en un gran momento tras cerrar la fase de grupos con contundentes goleadas. Bélgica aplastó 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal goleó 5-0 a Irak, resultados que confirmaron su crecimiento en el torneo. Ahora, el conjunto dirigido por Rudi García buscará dejar atrás las irregulares campañas mundialistas de los últimos años y dar un paso más hacia el sueño de conquistar el Mundial 2026.
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¿A qué hora se juega Bélgica vs Senegal?
En territorio peruano, el duelo entre Bélgica y Senegal se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15.00 p. m.
¿Dónde ver Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026?
El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú por América TV. Además, los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports.
¿Dónde ver Bélgica vs Senegal online gratis?
Si deseas ver Bélgica y Senegal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones Bélgica vs Senegal: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
Bélgica: Courtois; Castaña, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Ketelaere.
Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, Gueye, Cámara; Mbaye, Sarr, Mané
Árbitros: Bélgica vs Senegal
- Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)
- Asistente 1: Walter López (Honduras)
- Asistente 2: Cristian Ramírez (Honduras)
- Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)
- VAR: Guillermo Pacheco (Colombia)
- AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)