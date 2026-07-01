La selección belga buscará confirmar su recuperación en el Mundial 2026 frente a una Senegal que llega fortalecida tras firmar una de las victorias más amplias de la última jornada. | Foto: Composición LR

La selección belga buscará confirmar su recuperación en el Mundial 2026 frente a una Senegal que llega fortalecida tras firmar una de las victorias más amplias de la última jornada. | Foto: Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Bélgica vs Senegal EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un atractivo duelo que se disputará en Seattle. El compromiso comenzará a las 15:00 horas de Perú y 14:00 en México.

Ambas selecciones llegan en un gran momento tras cerrar la fase de grupos con contundentes goleadas. Bélgica aplastó 5-1 a Nueva Zelanda, mientras que Senegal goleó 5-0 a Irak, resultados que confirmaron su crecimiento en el torneo. Ahora, el conjunto dirigido por Rudi García buscará dejar atrás las irregulares campañas mundialistas de los últimos años y dar un paso más hacia el sueño de conquistar el Mundial 2026.

¿A qué hora se juega Bélgica vs Senegal?

En territorio peruano, el duelo entre Bélgica y Senegal se podrá seguir desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 15.00 p. m.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú por América TV. Además, los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir el encuentro a través de la señal de DSports.

¿Dónde ver Bélgica vs Senegal online gratis?

Si deseas ver Bélgica y Senegal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Bélgica vs Senegal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Bélgica: Courtois; Castaña, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; Ketelaere.

Senegal: Diaw; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, Gueye, Cámara; Mbaye, Sarr, Mané

Árbitros: Bélgica vs Senegal

Árbitro principal: Said Martínez (Honduras)

Asistente 1: Walter López (Honduras)

Asistente 2: Cristian Ramírez (Honduras)

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Guillermo Pacheco (Colombia)

AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)





