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Previa Colombia vs Portugal EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por el Mundial 2026

Transmisión del Colombia vs Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Revisa las alineaciones, pronóstico y dónde ver el partido de HOY.

Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: DSports
Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: DSports

MOMENTOS DESTACADOS

17:05
Alineación confirmada de Portugal

Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Félix, Neto y Ronaldo.

17:04
Alineación confirmada de Colombia

Vargas; Lucumí, Arias, Puerta, Machado, Sánchez; Rodríguez, Arias, Lerma; Díaz y Córdoba.

07:54
¿A qué hora juega Colombia vs Portugal?

En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m.

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Colombia vs Portugal EN VIVO juegan HOY, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026

17:05
27/6/2026

Alineación confirmada de Portugal

Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Félix, Neto y Ronaldo.

17:04
27/6/2026

Alineación confirmada de Colombia

Vargas; Lucumí, Arias, Puerta, Machado, Sánchez; Rodríguez, Arias, Lerma; Díaz y Córdoba.

16:40
27/6/2026

Será el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal

Este partido marcará el primer registro entre ambas selecciones en toda la historia, esto debido a que no se han enfrentado ni en partidos amistosos.

16:05
27/6/2026

Últimos partidos de Portugal

  • Portugal 5-0 Uzbekistán | 23.06.2026
  • Portugal 1-1 RD Congo | 17.06.2026
  • Portugal 2-1 Nigeria | 10.06.2026
  • Portugal 2-1 Chile | 6.06.2026
  • Estados Unidos 0-2 Portugal | 31.03.2026
15:50
27/6/2026

Últimos partidos de Colombia

  • Colombia 1-0 RD Congo | 23.06.2026
  • Uzbekistán 1-3 Colombia | 17.06.2026
  • Colombia 2-0 Jordania | 7.06.2026
  • Colombia 3-2 Costa Rica | 1.06.2026
  • Colombia 1-3 Francia | 29.03.2026
15:20
27/6/2026

¿Quién será el árbitro del Colombia vs Portugal?

El encargado de arbitrar este cotejo entre Colombia y Portugal será Alireza Faghani de nacionalidad iraní.

14:46
27/6/2026

Miami se pinta de amarillo

Impresionante ambiente de los hincha colombianos en Miami previo al partido contra Portugal. Video: Telemundo.

14:19
27/6/2026

Hinchas de Portugal llegan a Miami

Los aficionados de Portugal alientan a su equipo en la previa del partidazo frente a Colombia. Video: Telemundo.

13:33
27/6/2026

Cristiano estrenará chimpunes

El astro de Portugal utilizará una chimpunes doradas en su partido contra Colombia por el Mundial 2026. Foto: ESPN

13:12
27/6/2026

Colombia vs Portugal: estadio

El duelo entre colombianos y portugueses se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), reciento con capacidad para albergar a más de 65 000 espectadores.

12:32
27/6/2026

Posible alineación de Portugal

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.

12:15
27/6/2026

Posible alineación de Colombia

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.

11:55
27/6/2026

Tabla de posiciones del grupo K

Colombia y Portugal jugarán por el primer lugar del grupo K. Foto: Google

11:15
27/6/2026

¿Cómo llega Colombia?

Los drigidos por Néstor Lorenzo registran puntaje perfecto tras vencer a Uzbekistán (3-1) y Cabo Verde (1-0). Foto: Conmebol

11:10
27/6/2026

¿Cómo llega Portugal?

Luego de empatar con RD Congo, el equipo de Cristiano Ronaldo recuperó la memoria en el Mundial 2026 y goleó 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada. Foto: FIFA.

10:53
27/6/2026

Roberto Martínez analiza el juego de Colombia

El entrenador de la selección de Portugal señaló que Colombia es un equipo que puede generar peligro sin mucha posesión de balón. Video: DSports.

10:29
27/6/2026

Néstor Lorenzo sobre el duelo con Cristiano

El entrenador de la selección colombiana señaló que tendrán cuidado con la estrella de Portugal; sin embargo, indicó que esto no modificará su estrategia. Video: Reforma

"Hay que tener cuidado con Cristiano Ronaldo, pero no podemos descuidar a otros jugadores por un jugador", manifestó en conferencia de prensa.

09:53
27/6/2026

Colombia vs Portugal: pronóstico

  • Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)
  • Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)
  • Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)
  • 1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)
  • Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)
  • Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87).
09:17
27/6/2026

Horarios internacionales del Colombia - Portugal

  • Costa Rica, México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (28/06)
08:40
27/6/2026

¿Dónde ver Colombia vs Portugal?

  • En Perú: América TV, DSports y Paramount+
  • En Colombia: RCN, Caracol TV, DSports
  • En Sudamérica: DSports
07:54
27/6/2026

¿A qué hora juega Colombia vs Portugal?

En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m.

07:50
27/6/2026

¡Colombia y Portugal definen el primer puesto!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Colombia vs Portugal EN VIVO por la útima fecha del grupo K del Mundial 2026.

La selección colombiana ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, pero quiere asegurar el primer lugar del Grupo K. En esta ocasión, enfrentará a Portugal, equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y busca su segundo triunfo en la competición.

PUEDES VER: Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

lr.pe

¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?

En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (28/06)

¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal online gratis?

Si deseas ver Colombia vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

lr.pe

Alineaciones Colombia vs Portugal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.
  • Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.

Colombia vs Portugal: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.

  • Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)
  • Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)
  • Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)
  • 1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)
  • Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)
  • Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87).
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