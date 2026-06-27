Previa Colombia vs Portugal EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por el Mundial 2026
Transmisión del Colombia vs Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Revisa las alineaciones, pronóstico y dónde ver el partido de HOY.
- Países Bajos - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos
MOMENTOS DESTACADOS
Alineación confirmada de Portugal
Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Félix, Neto y Ronaldo.
Alineación confirmada de Colombia
Vargas; Lucumí, Arias, Puerta, Machado, Sánchez; Rodríguez, Arias, Lerma; Díaz y Córdoba.
¿A qué hora juega Colombia vs Portugal?
En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m.
Colombia vs Portugal EN VIVO juegan HOY, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026
Alineación confirmada de Portugal
Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Félix, Neto y Ronaldo.
Alineación confirmada de Colombia
Vargas; Lucumí, Arias, Puerta, Machado, Sánchez; Rodríguez, Arias, Lerma; Díaz y Córdoba.
Será el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal
Este partido marcará el primer registro entre ambas selecciones en toda la historia, esto debido a que no se han enfrentado ni en partidos amistosos.
Últimos partidos de Portugal
- Portugal 5-0 Uzbekistán | 23.06.2026
- Portugal 1-1 RD Congo | 17.06.2026
- Portugal 2-1 Nigeria | 10.06.2026
- Portugal 2-1 Chile | 6.06.2026
- Estados Unidos 0-2 Portugal | 31.03.2026
Últimos partidos de Colombia
- Colombia 1-0 RD Congo | 23.06.2026
- Uzbekistán 1-3 Colombia | 17.06.2026
- Colombia 2-0 Jordania | 7.06.2026
- Colombia 3-2 Costa Rica | 1.06.2026
- Colombia 1-3 Francia | 29.03.2026
¿Quién será el árbitro del Colombia vs Portugal?
El encargado de arbitrar este cotejo entre Colombia y Portugal será Alireza Faghani de nacionalidad iraní.
Miami se pinta de amarillo
Impresionante ambiente de los hincha colombianos en Miami previo al partido contra Portugal. Video: Telemundo.
Hinchas de Portugal llegan a Miami
Los aficionados de Portugal alientan a su equipo en la previa del partidazo frente a Colombia. Video: Telemundo.
Cristiano estrenará chimpunes
El astro de Portugal utilizará una chimpunes doradas en su partido contra Colombia por el Mundial 2026. Foto: ESPN
Colombia vs Portugal: estadio
El duelo entre colombianos y portugueses se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), reciento con capacidad para albergar a más de 65 000 espectadores.
Posible alineación de Portugal
Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.
Posible alineación de Colombia
Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.
Tabla de posiciones del grupo K
Colombia y Portugal jugarán por el primer lugar del grupo K. Foto: Google
¿Cómo llega Colombia?
Los drigidos por Néstor Lorenzo registran puntaje perfecto tras vencer a Uzbekistán (3-1) y Cabo Verde (1-0). Foto: Conmebol
¿Cómo llega Portugal?
Luego de empatar con RD Congo, el equipo de Cristiano Ronaldo recuperó la memoria en el Mundial 2026 y goleó 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada. Foto: FIFA.
Roberto Martínez analiza el juego de Colombia
El entrenador de la selección de Portugal señaló que Colombia es un equipo que puede generar peligro sin mucha posesión de balón. Video: DSports.
Néstor Lorenzo sobre el duelo con Cristiano
El entrenador de la selección colombiana señaló que tendrán cuidado con la estrella de Portugal; sin embargo, indicó que esto no modificará su estrategia. Video: Reforma
"Hay que tener cuidado con Cristiano Ronaldo, pero no podemos descuidar a otros jugadores por un jugador", manifestó en conferencia de prensa.
Colombia vs Portugal: pronóstico
- Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)
- Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)
- Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)
- 1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)
- Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)
- Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87).
Horarios internacionales del Colombia - Portugal
- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (28/06)
¿Dónde ver Colombia vs Portugal?
- En Perú: América TV, DSports y Paramount+
- En Colombia: RCN, Caracol TV, DSports
- En Sudamérica: DSports
¿A qué hora juega Colombia vs Portugal?
En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m.
¡Colombia y Portugal definen el primer puesto!
Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Colombia vs Portugal EN VIVO por la útima fecha del grupo K del Mundial 2026.
La selección colombiana ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, pero quiere asegurar el primer lugar del Grupo K. En esta ocasión, enfrentará a Portugal, equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y busca su segundo triunfo en la competición.
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¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?
En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 5.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (28/06)
¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?
El duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Colombia vs Portugal online gratis?
Si deseas ver Colombia vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Colombia vs Portugal: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.
- Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.
Colombia vs Portugal: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.
- Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)
- Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)
- Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)
- 1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)
- Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)
- Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87).