Previa Colombia vs Portugal EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por el Mundial 2026

En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m.

Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: DSports

Colombia y Portugal se enfrentan por el Grupo K del Mundial 2026. Foto: DSports

Colombia vs Portugal EN VIVO juegan HOY, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Colombia vs Portugal EN VIVO por el Mundial 2026 17:05 Alineación confirmada de Portugal Costa; Dias, Veiga, Cancelo, Mendes; Fernandes, Neves, Vitinha; Félix, Neto y Ronaldo. 17:04 Alineación confirmada de Colombia Vargas; Lucumí, Arias, Puerta, Machado, Sánchez; Rodríguez, Arias, Lerma; Díaz y Córdoba. 16:40 Será el primer enfrentamiento entre Colombia y Portugal Este partido marcará el primer registro entre ambas selecciones en toda la historia, esto debido a que no se han enfrentado ni en partidos amistosos. 16:05 Últimos partidos de Portugal Portugal 5-0 Uzbekistán | 23.06.2026

Portugal 1-1 RD Congo | 17.06.2026

Portugal 2-1 Nigeria | 10.06.2026

Portugal 2-1 Chile | 6.06.2026

Estados Unidos 0-2 Portugal | 31.03.2026 15:50 Últimos partidos de Colombia Colombia 1-0 RD Congo | 23.06.2026

Uzbekistán 1-3 Colombia | 17.06.2026

Colombia 2-0 Jordania | 7.06.2026

Colombia 3-2 Costa Rica | 1.06.2026

Colombia 1-3 Francia | 29.03.2026 15:20 ¿Quién será el árbitro del Colombia vs Portugal? El encargado de arbitrar este cotejo entre Colombia y Portugal será Alireza Faghani de nacionalidad iraní. 14:46 Miami se pinta de amarillo Impresionante ambiente de los hincha colombianos en Miami previo al partido contra Portugal. Video: Telemundo. 14:19 Hinchas de Portugal llegan a Miami Los aficionados de Portugal alientan a su equipo en la previa del partidazo frente a Colombia. Video: Telemundo. 13:33 Cristiano estrenará chimpunes El astro de Portugal utilizará una chimpunes doradas en su partido contra Colombia por el Mundial 2026. Foto: ESPN 13:12 Colombia vs Portugal: estadio El duelo entre colombianos y portugueses se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), reciento con capacidad para albergar a más de 65 000 espectadores. 12:32 Posible alineación de Portugal Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo. 12:15 Posible alineación de Colombia Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez. 11:55 Tabla de posiciones del grupo K Colombia y Portugal jugarán por el primer lugar del grupo K. Foto: Google 11:15 ¿Cómo llega Colombia? Los drigidos por Néstor Lorenzo registran puntaje perfecto tras vencer a Uzbekistán (3-1) y Cabo Verde (1-0). Foto: Conmebol 11:10 ¿Cómo llega Portugal? Luego de empatar con RD Congo, el equipo de Cristiano Ronaldo recuperó la memoria en el Mundial 2026 y goleó 5-0 a Uzbekistán en la segunda jornada. Foto: FIFA. 10:53 Roberto Martínez analiza el juego de Colombia El entrenador de la selección de Portugal señaló que Colombia es un equipo que puede generar peligro sin mucha posesión de balón. Video: DSports. 10:29 Néstor Lorenzo sobre el duelo con Cristiano El entrenador de la selección colombiana señaló que tendrán cuidado con la estrella de Portugal; sin embargo, indicó que esto no modificará su estrategia. Video: Reforma "Hay que tener cuidado con Cristiano Ronaldo, pero no podemos descuidar a otros jugadores por un jugador", manifestó en conferencia de prensa. 09:53 Colombia vs Portugal: pronóstico Betsson: gana Colombia (4,25), empate (3,65), gana Portugal (1,88)

Betano: gana Colombia (4,15), empate (3,80), gana Portugal (1,93)

Bet365: gana Colombia (4,20), empate (3,60), gana Portugal (1,85)

1XBet: gana Colombia (4,16), empate (3,90), gana Portugal (1,93)

Caliente: gana Colombia (4,10), empate (3,65), gana Portugal (1,90)

Doradobet: gana Colombia (4,20), empate (3,88), gana Portugal (1,87). 09:17 Horarios internacionales del Colombia - Portugal Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (28/06) 08:40 ¿Dónde ver Colombia vs Portugal? En Perú: América TV, DSports y Paramount+

En Colombia: RCN, Caracol TV, DSports

En Sudamérica: DSports 07:54 ¿A qué hora juega Colombia vs Portugal? En territorio peruano y colombiano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. 07:50 ¡Colombia y Portugal definen el primer puesto! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Colombia vs Portugal EN VIVO por la útima fecha del grupo K del Mundial 2026.

La selección colombiana ya está clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial, pero quiere asegurar el primer lugar del Grupo K. En esta ocasión, enfrentará a Portugal, equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo, que llega tras golear 5-0 a Uzbekistán y busca su segundo triunfo en la competición.

¿A qué hora se juega Colombia vs Portugal?

En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Portugal se podrá seguir desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 5.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 7.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (28/06)

¿Dónde ver Colombia vs Portugal por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal online gratis?

Si deseas ver Colombia vs Portugal online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Colombia vs Portugal: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Colombia : Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez.

: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Díaz y Suárez. Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Neves; Neto, Félix y Ronaldo.

Colombia vs Portugal: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Portugal.