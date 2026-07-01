Manuel Neuer se retira por segunda vez de la selección alemana tras fracaso en el Mundial 2026: "Mi decepción es indescriptible"
Luego de caer en penales ante la selección paraguaya en el Mundial 2026, el legendario arquero de Alemania publicó un desgarrador mensaje para cerrar su ciclo de forma definitiva.
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El Mundial 2026 marcará el fin de una generación de grandes deportistas. La sorpresiva eliminación de Alemania ante Paraguay en 16avos de final fue determinante para que el experimentado arquero Manuel Neuer anuncie por segunda vez su retiro de ‘Die Mannschaft’.
“¡Siempre fue un honor para mí! La salida temprana de la Copa del Mundo es extremadamente decepcionante. Claramente hemos quedado atrás de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final duele mucho”, manifestó el futbolista de 40 años en su cuenta de Instagram.
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Manuel Neuer anuncia su segundo retiro de la selección alemana
Luego de anunciar el fin de su ciclo tras la Eurocopa 2024, el legendario arquero del Bayern Múnich dio marcha atrás y tuvo la intención de volver a levantar una Copa del Mundo con Alemania; sin embargo, esta ilusión se esfumó tras perder en penales contra Paraguay.
“Había decidido conscientemente jugar para Alemania una vez más. Primero porque siempre me llena de profundo orgullo llevar la camiseta de la selección. Segundo, porque a los 40 años de edad y con la experiencia de 4 torneos de la Copa del Mundo, quería apoyar a los jugadores jóvenes tanto dentro como fuera del campo y ayudar al fútbol de Alemania. A pesar del amargo final, no me arrepiento de este paso ni un segundo”, agregó.
“Mi decepción es indescriptible, pero sigue existiendo una gran gratitud. Gracias por su apoyo durante todos estos años y en este torneo”, concluyó.
Mensaje de Manuel Neuer en sus redes sociales. Foto: Instagram
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¿Cuándo fue la última vez que Alemania ganó un Mundial?
La última vez que la selección alemana ganó la Copa del Mundo fue en Brasil 2014; en aquella edición vencieron en tiempo extra a Argentina y se adjudicaron su cuarta estrella. Después de este éxito, el conjunto teutón sumó dos eliminaciones consecutivas en fases de grupos y su reciente caída ante Paraguay en 16avos del Mundial 2026.