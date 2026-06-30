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Paraguay vs Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

Luego de sorprender al mundo con su triunfo sobre Alemania, Paraguay intentará dar otro golpe en la Copa del Mundo cuando se mida ante la poderosa selección francesa.

Francia y Paraguay protagonizarán un atractivo choque de octavos de final en Filadelfia.
Francia y Paraguay protagonizarán un atractivo choque de octavos de final en Filadelfia. | Foto: Composición LR
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La selección de Paraguay ya conoce al rival que enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se medirá ante Francia el próximo sábado 4 de julio, desde las 4:00 p. m. (hora local), en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El ganador del encuentro asegurará su lugar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

La Albirroja llega con la moral por las nubes tras protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en los 16avos de final. Luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, el conjunto guaraní se impuso por 4-3 en la tanda de penales gracias a la destacada actuación del arquero Orlando Gill y al penal decisivo convertido por José Canale. Ahora, Paraguay buscará extender su histórica campaña frente a una poderosa selección francesa.

PUEDES VER: ¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

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¿Cuándo juegan Paraguay vs. Francia?

El partido entre Paraguay y Francia se disputará el sábado 4 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, estadio que durante el Mundial 2026 recibe el nombre de Philadelphia Stadium.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Francia?

El partido entre Paraguay y Francia, por los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el sábado 4 de julio desde las 4:00 p. m. (hora peruana) en el Lincoln Financial Field.

  • México: 3:00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 5:00 p. m.
  • Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 6:00 p. m.
  • Francia y España: 11:00 p. m.

PUEDES VER: Brasil - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

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¿En qué canal ver Paraguay vs. Francia?

El partido entre Paraguay y Francia será transmitido por DSports para toda Sudamérica. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro vía streaming a través de DGO.

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