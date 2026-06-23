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Cristiano Ronaldo protagonizó un tenso momento durante la conferencia de prensa tras la victoria de Portugal por 5-0 ante Uzbekistán en el Mundial 2026. Todo ocurrió cuando un periodista le hizo una pregunta mencionando a Lionel Messi, intentando comparar el rendimiento de ambos futbolistas en el certamen. Esta consulta no cayó nada bien en el delantero, quien interrumpió la intervención y prefirió darle pase a otro medio de comunicación.

El comunicador le recordó que el delantero argentino marcó dos goles en su último partido del certamen e inmediatamente ‘CR7’ mostró su fastidio y decidió ignorarlo. Al darle pase al siguiente periodista, el delantero advirtió: “¿Si puedes preguntar? Depende la pregunta, sino no respondo”, indicó en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo mostró su fastidio en conferencia de prensa en el Mundial 2026

‘El Bicho’ también aseguró que muchas personas suelen opinar de fútbol sin entender lo que realmente sucede dentro del campo y dejó en claro que no está interesado en hablar sobre las comparaciones con el ‘10’ de la selección argentina. De igual forma, el delantero remarcó que su trayectoria y sus logros hablan por sí solos.

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ha durado por muchos años. Si bien ambos futbolistas han manifestado en distintas ocasiones que mantienen una relación cordial, esta comparación entre ambas leyendas del fútbol siempre es motivo de debate para los aficionados.

¿Cuándo es el próximo partido de Portugal en el Mundial 2026?

La selección de Portugal afrontará su partido por la tercera fecha en la fase de grupos del Mundial 2026 ante su similar de Colombia. Este cotejo se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana).