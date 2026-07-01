¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos por los 16avos de final.
- Marruecos eliminó a Países Bajos del Mundial 2026: los africanos se impusieron 3-2 en penales y clasifican a octavos
- Gustavo Alfaro responde a las críticas de Chilavert y defiende a Paraguay antes del duelo contra Alemania en el Mundial 2026
¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY miércoles 1 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Ya son varios los equipos que pusieron su nombre en los octavos de final de la competición. La selección de Inglaterra tendrá una dura prueba ante la sopresiva RD Congo; por su parte, el anfitrión Estados Unidos buscará imponerse contra Bosnia y Herzegovina.
PUEDES VER: ¿Hay tiempo extra o penales? Así se definen los 16avos de final del Mundial 2026 si hay empate
Partidos del Mundial 2026 HOY
- Inglaterra vs Congo
- Hora: 11.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
- Bélgica vs Senegal
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos)
- Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Levi's Stadium (San Francisco, Estados Unidos)