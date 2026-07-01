¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Programación de los partidos de hoy en el Mundial 2026, miércoles 1 de julio. Foto: composición LR/Twitter/AFP

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY miércoles 1 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Ya son varios los equipos que pusieron su nombre en los octavos de final de la competición. La selección de Inglaterra tendrá una dura prueba ante la sopresiva RD Congo; por su parte, el anfitrión Estados Unidos buscará imponerse contra Bosnia y Herzegovina.

Partidos del Mundial 2026 HOY