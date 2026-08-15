Kevin Quevedo no ha tenido minutos con Alianza Lima en este Torneo Clausura. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Kevin Quevedo no ha tenido minutos con Alianza Lima en este Torneo Clausura. Foto: Composición LR/Captura/'X'

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La situación de Kevin Quevedo en Alianza Lima parece haber llegado a un punto de quiebre. Luego de quedar nuevamente fuera de la convocatoria para el encuentro ante UTC, el atacante no volvería a sumar minutos mientras Pablo Guede permanezca al frente del conjunto blanquiazul, de acuerdo con la información difundida por el periodista José Varela. La determinación se habría tomado durante la disputa del Torneo Clausura y dejaría al futbolista ante la posibilidad de buscar un nuevo destino.

El panorama resulta especialmente llamativo porque el atacante mantiene contrato con los blanquiazules hasta finales de 2027. Sin embargo, según la versión periodística, la institución le habría abierto las puertas para evaluar opciones en el extranjero.

Kevin Quevedo no jugará más con Alianza Lima por disposición de Pablo Guede

Según explicó José Varela, la decisión de Pablo Guede ya estaría definida y no existiría intención de modificarla mientras el entrenador argentino continúe dirigiendo a Alianza Lima.

"Kevin Quevedo no va a jugar más con Pablo Guede. Mientras Pablo Guede siga al frente de Alianza Lima, Kevin Quevedo no juega más", aseguró al explicar el escenario que atraviesa el delantero.

La situación habría comenzado durante los trabajos previos al Torneo Clausura. Durante el periodo de vacaciones, el comando técnico entregó rutinas personalizadas a los integrantes de Alianza Lima con el objetivo de que mantuvieran una adecuada condición física. Sin embargo, al regresar a los entrenamientos de mayor intensidad, Quevedo no habría respondido al mismo nivel que sus compañeros.

"Cuando comenzaron los trabajos exigentes, todos rindieron al máximo, pero Kevin Quevedo no aguantó ni pudo estar a la par del grupo", señaló Varela. De acuerdo con esta versión, la respuesta física del atacante generó preocupación dentro del comando técnico y habría provocado el primer desacuerdo importante con el entrenador.

La razón definitiva por la que Pablo Guede no convoca a Kevin Quevedo en Alianza Lima

El episodio que habría provocado la ruptura definitiva ocurrió después del encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana. Tras ese partido, los futbolistas que no habían disputado minutos realizaron trabajos compensatorios en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico.

De acuerdo con la información de Varela, Kevin Quevedo llegó tarde a dicha sesión y posteriormente realizó trabajos de manera individual. El comportamiento habría generado un fuerte malestar en Pablo Guede, quien terminó tomando una determinación respecto al atacante.

"Esa noche los que no habían jugado entrenaron en el campo principal de Matute bajo las órdenes del comando técnico. Kevin Quevedo se presentó tarde y luego trotó solo", relató el periodista. Según su versión, ese episodio terminó por colmar la paciencia del entrenador argentino y fue el detonante para que decidiera no volver a contar con el futbolista.

Así, Kevin Quevedo quedaría fuera de los planes de Pablo Guede para lo que resta de la etapa competitiva, mientras Alianza Lima le habría permitido analizar alternativas fuera del país pese a que su vínculo contractual se extiende hasta diciembre de 2027.